Una AN dividida aprobó voto de censura contra Zapatero

noviembre 6, 2018 - 6:44 pm

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes un voto de censura contrra José Luis Zapatero, expresidente del Gobierno de España.

La medida fue aprobada con 53 votos a favor y 43 en contra, además de una abstencion; fue promovida por las fracciones de Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R y 16 de Julio.

“No sería admisible la mediación del señor José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha demostrado en reiteradas oportunidades su incondicional parcialidad en favor de los intereses autocráticos del Gobierno nacional, sino de personalidades internacionales debidamente respaldadas por sus gobiernos de origen, de inobjetable imparcialidad, de incuestionable interés por la solución democrática de la crisis en favor del bien del pueblo venezolano y que no sean susceptibles de ser manipuladas por el régimen de Nicolás Maduro Moros”, expresa el documento del voto de censura.

Con 53 votos a favor y 43 en contra, se denotó las diferencias entre los diputados del Parlamento en cuanto a este tema. “Con toda la sinceridad del mundo, lo que está ocurriendo hoy en la AN es una vergüenza. Que un hombre como Zapatero, que no representa los intereses de la dignidad de Venezuela nos divida, es penoso. Zapatero no merece eso. Ya ese señor nos ha hecho bastante daño”, dijo la legisladora Delsa Solórzano, quien propuso un voto de censura en contra de Vladimir Padrino López, ministro de defensa.

El Parlamento además aprobó un acuerdo en rechazo a la “persecución”en contra del diputado Freddy Guevera y al nombramiento de Elvis Amoroso como contralor general de la república.

