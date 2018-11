Un mes sin sexo puede traer estas consecuencias

noviembre 9, 2018 - 11:39 am

Para muchos la abstinencia de sexo en nuestro día a día es un gran sacrilegio. Nos gusta divertirnos, que nos hagan sentir sexis, seducir y que nos seduzcan. Ya sea con pareja, “amigos”, solteros; todos hemos pasado por ese período de sequía insoportable.

Pero bueno, tenemos razones para echarlo de menos, y es que la falta de sexo puede causarnos mal humor y hasta depresión. Es esa adicción que se convierte en vicio, la cual, si la hemos tenido durante un período de tiempo determinado y de repente desaparece, puede tener consecuencias para nuestro cerebro y nuestro cuerpo, así lo aseguran los expertos.

Obviamente cómo reaccione nuestro cuerpo y nuestra mente, dependerá de cada persona. Por ejemplo, si una persona está habituada a tener sexo cada día es normal que si esa actividad desaparece de repente, reaccione de una manera determinada ya que ya se había acostumbrado a que estuviera presente siempre.

En primer lugar, destacaremos que el hecho de no tener ninguna sesión de sexo durante un tiempo puede afectar negativamente a nuestra autoestima, así lo afirma la sexóloga Rosa Sanz. El hecho de querer tener relaciones sexuales pero no poder practicarlas puede causarnos mal de humor y no sentirnos a gusto con nosotros mismos. Esto nos puede llevar a períodos de estrés, vinculados con la obesidad, ya que la falta de sexo puede llevarnos a no preocuparnos tanto por nosotros; descuidamos nuestra imagen, comemos peor y hacemos menos ejercicio.

Además, los orgasmos nos producen endorfinas y oxitocina, y éstas nos ayudan a rebajar el estrés o a dormir mejor. Sí, sabemos que se puede disfrutar del sexo en solitario, pero el conflicto se genera en la necesidad que tenemos de sentirnos deseados.

Digamos pues, que la abstinencia no deseada de la actividad sexual influye directamente en nuestra calidad de vida, tanto en solitario como en pareja: pensad que la falta de sexo en la pareja conlleva dificultades de comunicación y desencuentros afectivos.

