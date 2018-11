“Tuve que aguantar hambre por la transacción fallida”: Usuario de punto de venta

noviembre 20, 2018 - 2:18 pm

Los puntos de ventas son un problema que se suma a la lista de los venezolanos. Un dolor de cabeza que está afectando a diario a los ciudadanos al momento de pasar la tarjeta y que el papel emita el típico mensaje: “emisor no responde” o “transacción fallida”, mientras que ya el banco debitó el dinero con el que estabas contando.

Usuarios han presentado quejas últimamente con respecto a este problema; primero van al establecimiento donde pasaron la tarjeta y el comerciante les dice “tu problema es con el banco”. Estos acuden al banco y al llegar, el ejecutivo de negocios les manifiesta que si la operación fue en las ultimas 48 horas, se debe esperar unas 72 horas más para que el banco haga el reverso automáticamente a la cuenta, de lo contrario, pasado este tiempo, deberá ir nuevamente a la entidad financiera y realizar el reclamo formalmente, el cual será procesado en los próximos 20 o

Fernando González, afectado, expresó: “pasé la tarjeta por Bs.S 1.200; era lo único que tenía para comprar la cena de mi familia, pero me salió “transacción fallida” y me debitaron el dinero. Ahora es una odisea para rogarle al banco que me devuelva lo que es mio. Hacen los que les da la gana con tu dinero”.

Otro consumidor manifestó un caso similar cuando pasó su tarjeta para pagar la carne que comerían sus seres queridos y él. Finalmente, aquel hombre resignado llevó su almuerzo fallo a su trabajo; solo arroz con plátano.

Situaciones como estas se dan a diario en todas partes, por lo que usuarios exigen a los bancos mejorar las fallas del servicio de puntos de venta en establecimientos comerciales.

Noticia al Día