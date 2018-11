Tres venezolanos forman parte de la Orquesta Filarmónica de Berlín

View this post on Instagram

Ich bin (ein) Berliner!!! ¡Hace diez años dirigí la @berlinphil por primera vez y desde entonces ocupa un lugar especial en mi corazón! ¡Espero ansioso las siete funciones en Alemania y luego la gira en Asia a Bangkok, Taipei, Kaohsiung, Shenzhen, Xi'an y Beijing! _________________________________ Ich bin (ein) Berliner!!! It's been ten years since I first conducted the @berlinphil, and they've had a special place in my heart since then! Looking forward to seven performances here in Germany, then touring Asia to Bangkok, Taipei, Kaohsiung, Shenzhen, Xi'an and Beijing! 📸 Monika Rittershaus