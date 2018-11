Tres grandes Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich están a pique de octavos

noviembre 8, 2018 - 7:36 am

Real Madrid, Roma, Manchester City y Bayern Múnich están a un paso de clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones tras la disputa de la 4ª fecha del torneo continental.

El Real Madrid, vigente campeón del torneo, goleó 5-0 al Viktoria Plzen checo y sigue sin conocer la derrota desde la destitución de Julen Lopetegui y su sustitución en el banquillo por el argentino Santiago Solari.

Un fútbol de fantasía está practicando el Real Madrid

Benzema abrió el marcador, para el Real Madrid, tras una jugada de fantasía (20) y repitió de cabeza (37), Casemiro amplió la ventaja de cabeza (23), Bale rubricó el 4-0 (40) y Kroos marcó el 5-0 (67) para lograr un pleno de tres victorias desde que Santiago Solari dirige al equipo blanco.

Con su doblete, Benzema supera los 200 goles como madridista (201) y se coloca como séptimo goleador histórico del equipo blanco.

Histórico Benzema

“Pasamos el partido con nota, los jugadores estuvieron muy bien”, afirmó un sonriente Solari. “Hemos hecho un partido muy serio de principio a fin, los jugadores han mostrado todo su talento de cara al gol, hemos visto algunos preciosos”, añadió.

Solari lleva tres victorias en tres partidos al frente del Real Madrid, pero sigue dando todo el mérito a los jugadores.

“Hay grandes jugadores en este equipo, son capaces de llegar hasta donde quieran llegar, lo han demostrado en el pasado, no tienen límite, no tienen techo”, dijo.

También goleó el Manchester City, 6-0 a un Shakhtar Donestk muy inferior y que se vio perjudicado además por el árbitro, que señaló un penal inexistente que acabó en el 2-0, en una jugada en la que Raheem Sterling golpeó al suelo al intentar rematar un balón y pidió disculpas al colegiado al finalizar el partido.

– Triplete de Gabriel Jesus –

El español David Silva (13), el brasileño Gabriel Jesús, (24 y 72 ambos de penal y 90+2), Raheem Sterling (48) y el argelino Riyad Mahrez (84) fueron los autores de los goles del campeón inglés.

“Vimos que no era penal. No nos gusta marcar así, pero Sterling no se dio cuenta. Quería picarla y golpeó el césped. Hay que ayudar a los árbitros, el partido es más rápido y los jugadores más habilidosos”, admitió el técnico Pep Guardiola.

El empate in extremis del Hoffenheim en Lyon (2-2) impide la clasificación matemática del City, que con 9 puntos lidera el grupo F, seguido por el Lyon con 6 y el Hoffenheim con 3.

“Volvimos a tener una actuación increíble. La forma en la que atacamos, cómo defendimos. El único problema es si creemos que es fácil, no lo es. Es una lástima no estar ya clasificados, pero estamos cerca”, destacó Guardiola.

Muy cerca de sellar el billete está también el Bayern Múnich, que derrotó por 2-0 al AEK de Atenas, ambos anotados por el polaco Robert Lewandowski (31 de penal y 71).

“Hemos dado un paso hacia adelante, pero quedan cosas por mejorar, aunque esta victoria era muy importante para la confianza”, destacó el goleador polaco.

Solo el empate entre Benfica y Ajax en el otro partido del grupo E (1-1) impide la clasificación de los alemanes, que lideran la llave con 10 puntos, por los 8 de los holandeses y los 4 de los lusos.

– Mourinho se encara con el público –

La Juventus estaba clasificada matemáticamente, y además como primera del grupo H, cuando Cristiano Ronaldo anotó su primer gol en Europa con el campeón italiano (65), pero Juan Mata de falta (86) y Alex Sandro (90) en propia meta voltearon el marcador para un Manchester United que suma muchos números para entrar en los cruces.

Jose Mourinho, exentrenador del Inter, se encaró con el público juventino tras el duelo. “Fui insultado durante 90 minutos. Yo no he insultado a nadie. Sin duda que en frío no lo volvería a hacer. Hay que olvidar esto”, justificó.

Su homólogo turinés Massimiliano Allegri lamentó: “No matamos los partidos. Les dimos algunos tiros libres, damos muchos en esos momentos” de los partidos.

En el otro choque de la llave, el Valencia superó al Young Boys suizo por 3-1, con doblete de Santi Mina (14 y 42) y otro de Carlos Soler (3-1).

“Estamos muy satisfechos con la victoria. Queríamos seguir con opciones en esta competición. Era imprescindible la victoria y se produjo”, dijo el técnico valencianista, Marcelino Toral, tras el partido.

Juventus se queda con 9 puntos, seguido por el United con 7 y el Valencia con 5.

El Real Madrid se coloca líder del grupo G con 9 puntos, empatado con la Roma, que se impuso 2-1 en su visita a Moscú.

AFP