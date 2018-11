Mira cómo mantener una relación de pareja sin peleas

noviembre 21, 2018 - 12:30 pm

Mantener la relación de pareja necesita de mucha dedicación y paciencia, pero sobre todo en los momentos de pelea

El clima en una relación de pareja puede llegar a ser frágil sobre todo en las discusiones pues hay comentarios, frases y exigencias que lamentablemente causan una mayor distancia y hostilidad, pues como asegura Rick Hanson, especialista en neurobiología interpersonal y escritor, un comentario malo estará en la mente y será recordado varias veces, mientras que los elogios y gestos gentiles tienden a permanecer menos.

Ante esto la especialista en el tema Alexandra Solomon descubrió las tres peores cosas que se le puede decir a un pareja y te las explicamos a continuación:

1. “Si me amas, irías…”

Cuando se dice esto, se está presionando para que la pareja diga o haga algo. El problema es que la pareja puede responder fácilmente “Bueno, si usted me ama, usted no me pediría…” dejando sin argumentos a la parte interesada, lo que generaría más tensión en la relación de pareja.

2. ¿Por qué las cosas ya no son como antes entre nosotros?

Cuando la gente dice eso, están luchando contra la realidad de que el amor cambia con el tiempo. La forma en que se siente durante el primer año de una relación no es lo mismo a lo experimentado en el séptimo año.

Desear que la relación fuera lo que solía ser, mantiene atrapada a la persona en el pasado, por lo que se aconseja a pedir lo que se quiere, entre ellos: “Quiero que hagamos cosas como las que solíamos hacer”, con esto hay más posibilidades de conseguir lo que se quiere.

3. “Estás actuando como…”

Aunque la comparación esté llena de verdad, no lo haga, pues va a terminar en pelea pues un comentario como este desencadenará una actitud defensiva. En su lugar, describa el comportamiento específico que su pareja está mostrando y hable de lo que este comportamiento despierta en usted. “Usted está aumentando mucho su voz ahora, cuando usted hace eso, me siento reprimido y frustrado, eso me hace querer quedarse lejos de usted”.

Recomendación final

El amor es un trabajo arduo y los obstáculos a lo largo del camino son inevitables. El desafío es descubrir cómo trabajar juntos, en lugar de uno contra el otro.

Noticia al Día