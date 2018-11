Transportistas de Maracaibo y San Francisco cobran hasta 10 veces más de lo establecido

noviembre 12, 2018 - 5:54 pm

Los usuarios del transporte público en Maracaibo se las ven negras para pagar diariamente el pasaje urbano. Aunque el 1 de noviembre entró en vigencia, de manera oficial, el aumento del pasaje a tres bolívares soberanos, los chóferes no respetan la cifra.

Entre los ciudadanos hay descontento y confusión, pues la mayoría de los transportistas cobra entre 30 y 40 bolívares soberanos. Omar Bustamante, usuario de la ruta 18 de Octubre se quejó.

Aquí todos los días es un precio nuevo y en las horas pico están más depravados. Ayer me cobraron 60 soberanos en un camión 350 en el que ni siquiera tenemos seguridad y mucho menos comodidad. Estamos cada vez peor y obligados tenemos que pagar por este servicio que ya ni transporte público se debería llamar sino transporte animal”.

Alberto Hernández, presidente del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros de Maracaibo (IMTCUMA), declaró que la tarifa es de Bs. S. 3 y resaltó que el aumento fue pronunciado por Hipólito Abreu, ministro de Transporte, y entró en vigencia el 1 de noviembre.

“La tarifa acordada es el monto promedio para las alcaldías del país y esta estará vigente en el municipio hasta que la municipalidad y los transportistas acuerden otro precio”.

En cuanto al cumplimiento de las normativas, Hernández aseguró que están desplegados fiscales en puntos estratégicos como lo son La Curva de Molina, el centro comercial Galerías Mall y la avenida La Limpia. “Llegamos de manera sorpresiva para capturar a quienes estén cometiendo una infracción. A diario remolcamos de 15 a 16 vehículos. A los choferes les sancionamos y luego les permitimos que sigan prestando el servicio de forma legal”.

Sin embargo, para los ciudadanos, la situación del transporte público en Maracaibo se salió de control. Así lo manifestó Génesis Sánchez, usuaria. “Nos las vemos negras para sacar todos los días hasta 150 bolívares soberanos en pasaje, son 750 semanal, o sea que gastamos mucho más de lo que ganamos. Yo soy enfermera y muchas veces también me toca trabajar los fines de semana porque en el hospital no hay personal, voy por vocación y gracias a Dios me bandeo haciendo uñas, pero esto no está fácil, hay que decidir entre comer o ir al trabajo”.

Usuarios de las rutas de La Limpia, Socorro, 18 de Octubre, kilómetro 4, San Francisco, Delicias y 5 de julio son los que hacen más denuncias, sobre todo en horas nocturnas, cuando los precios se disparan. Jorge Contreras, chofer de una camioneta que cubre la ruta de la Limpia, fue tajante.

Estamos en supervivencia, cada quien tiene que halar para su lado. Yo y mi familia tenemos que comer, y si te queréis ir, tenéis que pagar lo que yo cobro, 40 bolívares soberanos en el día y 50 en la noche. Aquí todos estamos pasando hambre”.

A la espera

Alberto Hernández, del IMTCUMA, anunció que actualmente se discuten las propuestas de los transportistas, quienes son parte importante de los acuerdos. Entre ellos está la entrega de cauchos.

Crónica Uno