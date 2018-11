Testimonio de feligrés: Niña abusada por cura era monaguillo y miembro de la coral, “siempre estaban juntos”

noviembre 28, 2018 - 3:59 pm

Llegaban y salían juntos a la misa. La pequeña no dejaba pasar ni un momento para tomarse fotos con el sacerdote pedófilo, Iván Merino, quien sin decir nada, posaba todo el tiempo sonriente ante la cámara. No se le veía así con otras niñas de la congregación en la Iglesia María Inmaculada. La chica tenía un trato especial.

“La niña tenía como un año y medio asistiendo a la iglesia. Se veía mucha cercanía entre ambos. Ella le pedía a cada rato su teléfono celular y se tomaban fotos juntos, además el sacerdote no salía de su casa y por eso me atrevo a pensar que había consentimiento de la mamá. Llegaban a la iglesia juntos y se iban juntos, ellos dos solos, sin la madre, ni el padre de ella”, contó a Noticia al Día, uno de los feligreses de la Iglesia María Inmaculada en el sector La California de Maracaibo, donde el cura español Merino, de 35 años, estaba adscrito desde hace tres años.

El creyente testificó que en la iglesia, ya se lo habían advertido. “Ya le habían dicho que no se juntara tanto con niñas, que no las montara en el carro, ni les prestara en el teléfono, porque así no estuviera haciendo nada malo, se veía feo”.

Pero, ¿tenía una relación cercana con otras menores de la congregación?, fue la pregunta de este medio, a lo que el testigo respondió: “no, solo era así con ella”.

La pequeña, a quien encontraron practicándole sexo oral al cura, era monaguillo y miembro de la coral. Siempre se mostró muy involucrada en las actividades de la congregación. Asistía todos los días.

Antecedente familiar

El feligrés destacó que no es la primera vez que esto ocurre en la familia de la infante. Hace como dos años, su hermana mayor, en ese entonces como de 14 años, denunció que fue abusada por un muchacho en la misma iglesia, pero el caso nunca se corroboró.

Cuando esta denuncia estaba en su revuelo, llegó el padre Merino desde España.

Un cura que atraía a la gente

Los sermones del padre Merino no eran como los de otros sacerdotes. Su discurso era moderno, sin hacer a un lado las vivencias actuales y la situación del país. Atraía a mucha gente, tanto que iban de otras congregaciones a escuchar sus misas. Como se dice en Maracaibo, “tenía labia”.

“Era un sacerdote muy bueno, eso no se le puede negar, sus misas atraían a muchos creyentes, tenía una capacidad para la gente como pocos. Mantuvo a la iglesia con una membresía de al menos 500 personas”, dijo la fuente.

Congregación devastada

La noticia del abuso dejó devastados a los miembros de la iglesia. Sin embargo, para muchos no fue sorpresa. Se veía muy cercano a la niña, algo estaba mal, se presentía.

“Ayer (este martes) en la reunión de 7:40 de la noche, todos estaban llorando y no solo por el sacerdote, sino porque saben lo que viene para la iglesia. Nos quedamos sin cura, ya hay una mala fama. Hay un silencio en la cara de todos”.

Noticia al Día