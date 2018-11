Taurinos: Los huérfanos de la feria

noviembre 12, 2018 - 4:24 pm

Eduardo Semprún y Ciro Contreras son los culpables de mi gusto por las corridas de toros. Después leí a Ernest Hemingway, su tratado taurino y aquella fundamentación del significado de la fiesta. Así, entonces, las corridas son ceremoniales como las misas. En ellas el bien y el mal. La sangre y el vino. La pesada negritud de la noche, todos los miedos del hombre, la suerte y el animal mirándote. En la plaza se ministra y representa la vida y la muerte. No hay ensayos. Hay teatro en las vestimentas del Matador, de los subalternos o cuadrilleros, de los lanceros, banderilleros y hasta los señores que barren y despachan al animal sucumbido ante la suprema suerte de la muerte. Cada vez en el mundo los movimientos ecologistas dejan menos espacios para “las corridas”. En España se debate, profundamente, el tema y hay pesimistas desde ya despidiéndose de la fiesta brava. En otros lugares, como México, La Monumental se llena a reventar. Miles de aztecas y turistas acuden a la plaza para defender una tradición de “sangre y arena” con mas de 500 años de data. Quienes apoyan “las corridas” caen en la simplicidad al argumentar esa historia larga donde se trata de justificar que “el toro de lidia” nace, se cría y vive en laderas paradisiacas, con atención médica, la mejor alimentación y, una vez, llegada la edad (3 a 4 años) el toro o novillo irá a la plaza a defender su vida y, está de su parte ganar el “indulto” lo cual le hará estar por encima de la muerte. Ahora bien, comprendemos todo eso, que si vive como un bebé, que vive a sus anchas, pero, eso no justifica llevar el reloj con la fecha predeterminada de que deberá morir. Otro argumento, un poco mas aceptable para mi, es la cantidad de empleos y personas que reciben ingresos por la fiesta. Desde el vendedor de pistacho hasta el empresario son piezas de una actividad generadora de riquezas. Creo que por el manido discurso de que el torito vive como rey no lleva a ninguna parte a la hora de justificar nuestro agrado por la fiesta. Para mí la razón es simple: tenemos derecho a gustarnos un lado oscuro y bestial, tenemos derecho como lo tienen las prostitutas a ejercer su trabajo, como los gay y lesbianas al matrimonio, como las feministas y su cruzada por el lenguaje inclusivo, los taurinos somos estamos y existimos, como los fumadores y bebedores. El toro pueden cuidarlo en Dysneilandia o en una hacienda común y corriente. Cual sea su origen sabemos que se enfrenta a morir de un centellazo con el acero. Igual El Matador sale al ruedo exponiendo, sabiendo que podría llegar la tarde donde las sombras le llamen, donde la mirada de la bestia sea un oscuro túnel. En ese momento temblará, sudará frío, querrá correr y ponerse a salvo, pero, no es de toreros correr, no es de toreros ser cobardes, entonces, toma la muleta, señala con la punta de la espada el lomo, ese pequeño lugar defendido por los cuernos donde tendrá que entrar y ganarse también el derecho de vivir. Me gustan las corridas y en este año los taurinos somos los huérfanos de la feria.

Josué Carrillo