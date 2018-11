Spiderman es el favorito de las creaciones de Stan Lee

noviembre 14, 2018 - 11:46 am

Spiderman es uno de los superhéroes creados por Stan Lee el cual apareció por primera vez en el cómic de antología Amazing Fantasy en agosto de 1962 durante la Edad de Plata de los cómics

En las historias, Spiderman es el alias de Peter Parker, un huérfano criado por su tía May y su tío Ben en la Ciudad de Nueva York después de que sus padres Richard y Mary Parker murieron en un accidente aéreo.

​Spiderman es uno de los superhéroes más populares y exitosos comercialmente. Como personaje insignia de Marvel y mascota de la compañía, ha aparecido en innumerables formas de medios, incluidas varias series de televisión animadas y de acción en vivo, tiras cómicas de periódicos sindicados y en una serie de películas.

Marvel ha presentado a Spiderman en varias series de cómics, la primera y más duradera de las cuales es The Amazing Spiderman. A lo largo de los años, el personaje de Peter Parker se desarrolló desde un tímido y nerd estudiante de secundaria de la ciudad de Nueva York hasta un estudiante universitario preocupado pero extrovertido, hasta un maestro de secundaria casado para, a fines de la década de 2000, un único fotógrafo independiente. En la década de 2010, se une a los Vengadores, el equipo estrella de superhéroes de Marvel. El némesis de Spiderman, el Doctor Octopus, también tomó la identidad de un arco de historia que abarca el 2012-2014, luego de una trama de intercambio de cuerpos en la que Peter parece morir.

Danny Seagren retrató al personaje en acción en vivo en Spidey Super Stories, un sketch de The Electric Company que se desarrolló desde 1974 hasta 1977.​En películas, Spiderman ha sido interpretado por los actores Tobey Maguire (2002–2007), Andrew Garfield (2012–2014), ​y Tom Holland (2016 – presente), quien ha representado al personaje en Marvel Cinematic Universe desde 2016. Reeve Carney ha encarnado a Spiderman en el musical de Broadway de 2010 Spiderman: Turn of the Dark.

Spiderman ha sido bien recibido como superhéroe y personaje de cómic, y a menudo se le considera uno de los personajes de cómic más populares de todos los tiempos, junto con los superhéroes más famosos de DC Comics, Batman, Superman y Wonder Woman y por eso ha sido escogido por ustedes como el favorito de las creaciones del fallecido Stan Lee.

