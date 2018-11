Solórzano descartó que el camino del diálogo esté abonado en el país

noviembre 12, 2018 - 7:18 pm

La presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, afirmó que no está planteado retomar un proceso de diálogo en el país entre el gobierno y la oposición y, mucho menos, con la colaboración del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que “bajo ninguna circunstancia” puede fungir como mediador de la oposición.

“Si se llegare a plantear, hay quienes creemos que cualquier proceso de solución política tiene que cumplir con los requisitos que ha planteado el Parlamento Europeo (un nuevo CNE, liberación de los presos políticos, reconocimiento de la AN, disolución de la ANC), pero si no hay nada de esto planteado, ¿cuál es el debate?”, cuestionó.

Solórzano respondió a las críticas que se generaron luego de que salvara su voto en la sesión del pasado martes cuando se discutió el acuerdo en rechazo a la mediación del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero. “A mí no me gustaba ninguno de los dos acuerdos”.

“No es verdad que usted votaba a favor o en contra del señor, José Luis Rodríguez Zapatero, eso no es verdad. Había dos acuerdos y ninguno decía lo que la gente cree que dice, ni el acuerdo que finalmente ganó decía que Zapatero es persona no grata”, explicó y añadió que la Asamblea Nacional no tiene competencia para calificar a una persona como “non grata”. “Es una competencia exclusiva del poder Ejecutivo nacional”.

La también vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios Unión Interparlamentaria Mundial comparó los trabajos que ha realizado Zapatero y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para solventar la crisis política venezolana, a quien calificó como un “gran luchador por la democracia en Venezuela, que ha levantado su voz, y ha cumplido un bueno trabajo en la organización internacional”.

