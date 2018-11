Sheryl publicó comunicado luego de sus polémicas declaraciones

View this post on Instagram

Gracias a todos por los mensajes positivos que me enviaron el día que publiqué el video, estoy muy consciente que todo esto está pasando por algún motivo. No me siento orgullosa de lo que hice por meter a tanta gente en un problema así pero a veces cuando no tienes alternativas y te dejas llevar por las emociones pasa este tipo de cosas. Ya este tema no se tocará más y espero haber dejado este último mensaje más claro para que no se preste a mal entendidos. Si, cerré mi Twitter por un tiempo porque necesito un break, a pesar de que he estado subiendo contenido luego del video, no he estado leyendo mucho más porque no quiero saber más. Me afecta y me genera mucho estrés, se que fue por acciones tomadas por mi voluntad pero bueno, aquí estamos afrontando todo como debe ser. Esto sacó lo peor de mi y yo no soy así, yo no humillo a la gente en público. Pero todo pasa por algo, estoy aprendiendo mucho y se que vendrán cosas buenas