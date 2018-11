Sepa por qué el 28 de noviembre no es el mejor día para montarse en un avión

noviembre 28, 2018 - 5:02 am

El 28 de noviembre es un día trágico para la aviación: tres aviones cayeron en un 28 pero en años distintos y otro estuvo a punto de ser derribado por terroristas.

El 28 de noviembre de 1979: en el monte Érebo (Antártida) se estrella el vuelo Air New Zealand 901, un DC-10. Mueren las 257 personas a bordo.

El Vuelo 901 de Air New Zealand fue un vuelo panorámico a la Antártida programado por Air New Zealand, que operó entre 1977 y 1979. El vuelo salía diariamente del Aeropuerto Internacional de Aucklanden la mañana y debía pasar unas horas sobrevolando el continente antártico, antes de regresar a Auckland en la tarde a través de Christchurch. El 28 de noviembrede 1979 un McDonnell Douglas DC-10-30 registrado como ZK-NZP, chocó con el monte Erebus en la isla Ross, en la Antártida, matando a los 237 pasajeros y 20 tripulantes a bordo.1​2​ El accidente se conoce comúnmente como el Desastre del Monte Erebus.

El 28 de noviembre de 1987 al noreste de la isla Mauricio se incendia y cae el vuelo 295 de South African Airways. Mueren las 159 personas a bordo.

El vuelo 295 de South African Airways fue un vuelo comercial que se incendió en el área de carga y cayó al océano Índico, al noreste de la isla Mauricio el 28 de noviembre de 1987, matando a todos sus ocupantes.1​ Tomó dos años localizar el fuselaje y las cajas negras debido a que las autoridades de aviación civil sudafricanas no contaban con recursos para esta tarea. Las causas del incendio nunca fueron determinadas, lo que puso como hipótesis tanto un atentado terrorista y como la presencia de algún elemento peligroso no declarado en Taiwán.

Como consecuencia del hecho, South African Airways retiró de su flota el Boeing 747-200 Combi, debido a la posibilidad de que el diseño de la bodega de carga hubiera contribuido el avance del incendio.

El 28 de noviembre de 2016 en el municipio de La Unión, Antioquia, (Colombia) se estrella el Vuelo 2933 de LaMia, que transportaba al equipo brasileño de fútbol Chapecoense; mueren 71 personas y quedan 6 heridas.

El vuelo 2933 de LaMia (LMI2933) fue un vuelo chárterinternacional de pasajeros operado por un Avro RJ85. Partió desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru(Bolivia) hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova (Colombia) con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, piloteado por Miguel Alejandro Quiroga Murakami. Se estrelló el 28 de noviembre de 2016 a las 22:15 aproximadamente hora local (UTC-5:00). Entre los pasajeros, se encontraba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que estaba en camino para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016 frente a Atlético Nacional.4​5​6​ Seis personas sobrevivieron al accidente. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil colombiana investigó el incidente con el apoyo de la Air Accidents Investigation Branchbritánica.

El informe preliminar colombiano indicó que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, y que los pilotos decidieron erróneamente no hacer escalas para repostar en los aeropuertos Alfredo Vásquez Cobo de Leticia y El Dorado de Bogotá. No cumplieron el plan de vuelo, el cual no debió ser aprobado por las autoridades aeroportuarias.

El informe final de Aeronáutica Civil de Colombia dado a conocer el 27 de abril de 2018, destaca que la empresa LaMia “no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible exigidos en las normas internacionales, pues no tuvo en cuenta el combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno, el de contingencia, el de reserva, ni el combustible mínimo de aterrizaje”

El 28 de noviembre de 2002 en Mombasa (Kenia), varios suicidas hacen explotar un hotel (cuyo dueño era israelí). Sus compañeros fallan en hacer estallar el vuelo Arkia Israel Airlines 582 con misiles tierra-aire.

Wikipedia