Sebastian Vettel luchará hasta el final por el título de constructores

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) dijo este jueves en Sao Paulo que “está claro” que pueden “hacerlo mejor” de cara a la próxima temporada porque tienen “el potencial” para ello, aunque remarcó que aún hay opciones de ganar el mundial de constructores 2018 y que lucharán por él hasta el final.

“Creo que está claro que podemos hacerlo mejor, creo que tenemos el potencial y ese tiene que ser el objetivo para el próximo año”, afirmó Vettel en el paddock del circuito de Interlagos, donde el domingo se celebrará el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno.

Sebastian Vettel aprende de los errores

El piloto Sebastian Vettel, matemáticamente sin opciones para el campeonato de pilotos, que ganó el británico Lewis Hamilton por quinta vez en México, admitió que “obviamente algo fue mal” a lo largo de la temporada y que ahora tienen que asegurarse de aprender de los errores para no repetirles el próximo curso.

“Rendirse no es un opción”, aseveró. No obstante, manifestó que no es algo en lo que piense demasiado porque aún hay dos carreras por delante (Brasil y Emiratos Árabes Unidos) en las que él y su compañero de equipo, el finlandés Kimi Raikkonen, intentarán sumar el mayor número de puntos para ganar el mundial de constructores.

“Es muy importante para todos nosotros, obviamente hay dos campeonatos que puedes ganar, en uno no tenemos más opciones, pero en el otro aún tenemos algo que decir y vamos a intentarlo”, indicó.

Vettel manifestó que para todos en Maranello y para el equipo “es un título grande”, así que harán todo lo posible en las dos carreras que faltan para cerrar la temporada.

“Intentaremos ganar aquí y después en Abu Dabi (…) Es siempre bueno tener la posibilidad de ganar y ahora estamos centrados en eso, en el mundial de constructores”, aseguró.

Mercedes lidera el Mundial de Constructores con 585 puntos, 55 más que Ferrari, y en Interlagos garantizará un nuevo título si la escudería italiana no logra reducir al menos hasta 42 unidades la ventaja que le saca el equipo alemán.

Preguntado Sebastian Vettel sobre las opciones de Ferrari en Interlagos, dijo que en el circuito brasileño “siempre es difícil” hacer una predicción porque influyen varios factores, entre ellos el tiempo meteorológico.

EFE