Se hace viral presunto vídeo de Samuel Moncada expulsado de reunión en la Unesco

noviembre 14, 2018 - 4:20 pm

Este miércoles 14 de noviembre se hizo viral a través de las redes sociales un vídeo donde presuntamente el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, era expulsado de una reunión en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por pretender interrumpir conferencia del presidente Colombiano Iván Duque.

Sin embargo, la información minutos después fue desmentida a través de la red social Twitter, internautas informaron que el vídeo se trata de un supuesto seguidor del excandidato presidencial colombiano Gustavo Petro por interrumpir la ponencia del mandatario colombiano en Francia.

No es Moncada. No es Moncada. No es Moncada https://t.co/xYxdMRPxPT

— Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 14 de noviembre de 2018