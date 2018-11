Se desató otro tiroteo en un centro comercial en EEUU durante el Black Friday

noviembre 24, 2018 - 7:44 am

Un hombre recibió un disparo en la muñeca tras un pelea en un centro comercial abarrotado en Nueva Jersey, informó la policía, lo que desató el pánico en el día del año de las compras por excelencia en Estados Unidos.

No está claro qué motivó el tiroteo ya que la víctima se negó a cooperar.

La policía ordenó la evacuación del centro comercial Jersey Gardens tras el ataque.

Videos colgados en las redes sociales mostraban a compradores buscando refugio, mientras que a otros se les pedía que se “agacharan”. Algunos dijeron en Twitter que pensaban que un tirador les estaba atacando.

Durante el día, más de 25.000 compradores había pasado por el centro comercial, informaron medios locales.

“Fue un ataque aislado”, dijo a la AFP el teniente Todd Kelly, del Departamento de Policía de Elizabeth.

“Un hombre recibió un disparo en la muñeca en el pasillo del centro comercial Jersey Gardens, entre las tiendas de Tommy Hilfiger y Marshalls.

“No hemos detenido a nigún sospechoso, y la víctima no está cooperando para identificarlo. El centro comercial está seguro y evacuado en este momento”, dijo Kelly.

Las disputas entre compradores que buscan ofertas en el “Black Friday” a menudo se resuelven con violencia. Once personas han sido asesinadas y 116 heridas durante este día desde 2006, según el sitio web Blackfridaydeathcount.com.

Had to be jersey RT @WorldLatin: Shots Fired in Mall — The Mills at Jersey Gardens mall was evacuated after reports of shots fired. 1 person has been shot pic.twitter.com/xzUqoIrWDt

— Hozay🤓 (@HozayG) 24 de noviembre de 2018