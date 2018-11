¡Se animó! Floyd Mayweather anunció que peleará contra el japonés Tenshin Nasukawa

noviembre 17, 2018 - 4:33 pm

Hace una semana, había dado el ‘no’ a la pelea, pero aparentemente terminó animándose. El boxeador estadounidense Floyd Maywwather, anunció que si llevara a cabo la pelea contra la estrella japonesa del kickboxing Tenshin Nasukawa.

Fue el mismo Mayweather quien anunció a un portal estadounidense que si subirá a la lona. “Voy a subirme al cuadrilátero con ese chico (Tenshin Nasukawa) durante nueve minutos, será la exhibición mejor paga de la historia. No porque me haya retirado del boxeo significa que no pueda hacer este tipo de cosas. Tengo suficiente dinero, y al igual que Oprah, Bill Gates, sigo generando dinero”, explicó Floyd.

De esta forma, y mientras daba un paseo junto a su amigo Peter Marco (un empresario de Beverly Hills), aseveró que la pelea se realizará en un marco no oficial.

Sin embargo, a pesar de las palabras del boxeador estadounidense, ni el peleador nipón ni la encargada de esta pelea de exhibición se han anunciado al respecto.

Cabe destacar que en dicha pelea tendrá una duración de nueve minutos y no se permitirá lanzar patadas, solamente golpes permitidos en el boxeo.

