Se alzan reclusos de Puente Ayala por falta de comida y agua

noviembre 19, 2018 - 4:57 pm

Más de 1.500 reclusos de la cárcel de Puente Ayala, en el estado Anzoátegui, iniciaron un motín este lunes 19 de noviembre. Los privados de libertad reclaman por la falta de alimentos y agua.

Desde hace varias semanas, los presos deben pedirle a sus familias que transfieran dinero a quienes viven en los alrededores del penal, para que puedan suministrarle los alimentosporque quienes administran esta cárcel cuando dan comida, solo entregan pasta o arroz a los reos.

Una fuente dentro del penal contó a Efecto Cocuyo que muchos reclusos no tienen para realizar este tipo de pagos, y quienes pueden hacerlo solo tienen acceso a platos de pasta con sardina.

Además, “llegan las órdenes de libertad y no le dan salida, la dirección del penal no dice nada y de paso los custodios no les paran a los enfermos”, contó.

En el recinto carcelario hay enfermos con hepatitis y paludismo, que tampoco tienen acceso a medicinas ni asistencia médica por parte de las autoridades.

Efecto Cocuyo