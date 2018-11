Scarlett Johansson cumple hoy unos divinos 34 años

noviembre 22, 2018 - 6:29 am

Scarlett Johansson (Nueva York, 22 de noviembre de 1984) es una actriz de cine y modelo estadounidense que alcanzó la fama con su papel en la película The Horse Whisperer (1998) y posteriormente obtuvo la aclamación por parte de los críticos de cine debido a su participación en Ghost World. Asimismo, fue acreedora a un premio BAFTA y fue nominada en los Globos de Oro por su actuación en Lost in Translation y Girl with a Pearl Earring en 2003. El 20 de mayo de 2008, debutó como vocalista en su primer álbum musical titulado Anywhere I Lay My Head, el cual contiene varias versiones de canciones del compositor y cantante Tom Waits. Johansson es reconocida por interpretar a Black Widow en el Universo cinematográfico de Marvel. Los papeles de Johansson en Don Jon (2013) y Under the Skin (2014) recibieron elogios de la crítica y ganó el Premio Tony a la Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la obra de teatro de Broadway de 2010 Panorama desde el puente de Arthur Miller.

Johansson es considerada como uno de los símbolos sexuales modernos de Hollywood y con frecuencia aparece en las listas de las mujeres más sexys del mundo, más notablemente cuando fue nombrada la «mujer viva más sexy» por la revista Esquire en 2006 y 2013 (la única mujer en ser elegida dos veces por el título) y la «celebridad más sexy» por la revista Playboy en 2007.

La actriz estadounidense Scarlett Johansson encabeza la lista de 2018 de las actrices mejor pagadas publicada por la revista Forbes, un puesto alcanzado tras su participación en las películas de “Avengers”.

Según las cifras del medio, Johannson ganó entre junio de 2017 y junio de 2018 un total de 40,5 millones de dólares, cuatro veces más que el periodo anterior, sustituyendo a Emma Stone en el primer puesto de la popular lista.

El segundo puesto lo ocupa la también estadounidense Angelina Jolie, aunque con un sueldo sustancialmente menor, de 28 millones de dólares, tras haber protagonizado la secuela de “Maleficient” (Maléfica 2).

Le sigue Jennifer Aniston, que se embolsó 19,5 millones de dólares y que continúa ganándose un buen salario 14 años después del fin de la serie “Friends” gracias a la publicidad que protagoniza para la aerolínea Emirates, la marca de agua Smartwater y los productos de belleza de Aveeno.

Forbes indicó sin embargo que el salario de Aniston probablemente se disparará el año que viene con la producción de una serie de Apple con Reese Witherspoon, por el que cada una de ellas recibirá 1,25 millones de dólares por episodio.

Witherspoon, precisamente, ocupa el quinto lugar al haber ganado 16,5 millones de dólares, y se quedó muy cerca de adelantar a Jennifer Lawrence, que ocupó el cuarto puesto con 18 millones de dólares gracias a su campaña de publicidad de Dior y su retorno a las películas de X-Men.

En sexto lugar, Mila Kunis, aparece con 16 millones de dólares tras haber protagonizado la secuela “Bad Moms Christmas”, seguida de Julia Roberts, con 13 millones de dólares gracias al largometraje “Wonder”, que recogió en taquilla 310 millones de dólares, la película de mayor éxito económico en la que participa en una década.

La australiana Cate Blanchett cobró 12,5 millones de dólares y se colocó en octavo lugar, la cómica Melissa McCarthy en noveno con 12 millones de dólares, y la israelí Gal Gadot ocupó el último puesto del “top ten” con 10 millones de dólares gracias a la nueva película de “Wonder Woman” y la publicidad de Revlon.

En total, las 10 actrices mejor pagadas se embolsaron 186 millones de dólares entre el 1 de junio de 2017 y el 1 de junio de 2018.

