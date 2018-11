Saime aclara que trámite de pasaporte se realiza aún en bolívares y no en petros

noviembre 5, 2018 - 5:07 pm

“Trámite solo en bolívares“. El pago para tramitar el pasaporte se sigue realizando en bolívares soberanos y no en petros, pese al anuncio que en octubre hizo la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien hace un mes aseguró que a partir de este lunes cinco de noviembre se debía cancelar con la criptomoneda venezolana, tanto la prórroga como la emisión del documento.

Así lo informaron funcionarios del Servicio Autónomo de Migración, Identificación y Extranjería (Saime), este lunes.

“Solo en bolívares, aún no manejamos ninguna información de petros“, aseguró una funcionaria del Saime, en la oficina de Los Ruices, en el municipio Sucre del Área Metropolitana de Caracas.

En ese entonces, Rodríguez aseguró que a partir del 1 de noviembre, el petro sería la moneda para efectuar el trámite. No obstante, los precios son los mismos anunciados por la vicepresidenta desde el pasado 8 de octubre: Bs. S 7.200 para la emisión de nuevo pasaporte y Bs. S 3.600 para la prórroga del documento vencido.

La vicepresidenta también había informado que el trámite del documento en el extranjero sería efectuado con esta criptomoneda. Sin embargo, en el organismo gubernamental no ofrece claridad respecto a este procedimiento.

“Deben acercarse al consulado de Venezuela de ese país y realizar el trámite con la moneda correspondiente al país”, dijo la funcionaria a Efecto Cocuyo.

La prórroga es la solicitud de mayor demanda. Según las funcionarias del Saime, el lapso que tarda este procedimiento es de alrededor de cuatro meses.

Pero para la emisión del documento nuevo es incierto. “Aún no sabemos un tiempo estipulado, por el nuevo precio”, manifestó una de ellas.

Retrasos en entrega de prórroga

Sin embargo, usuarios en esta oficina reportaron retraso en la entrega. La notificación les llegó en un plazo de alrededor de 4 meses después de la solicitud, pero al ir en diferentes oportunidades al Saime, su documento aún no está listo.

“Solicité la prórroga en abril y en septiembre me informaron que estaba listo. Sin embargo, aún no me lo han entregado”, afirmó una usuaria.

A quienes le llegó al notificación de realizado el trámite, esperan desde temprano en las afueras de la oficina, hasta que un funcionario comienza a llamar distintos nombres en voz alta. Todos se aglomeran y después de un par de minutos y unos cuantos llamados, se vuelven a sentar.

“Aún no me ha salido el mío”, expresó preocupada al volver. Hasta las 11:30 am entregan los documentos y no quiere perder otra mañana en la misma diligencia. “Es un proceso bien lento. Más de seis meses en esto, cuando antes eran 15 días”.

Giovanni González también ha perdido varios días en la búsqueda del pasaporte. Se le notificó que en la sede de Pérez Bonalde, en Catia al oeste de Caracas, hace alrededor de un mes que debía retirarlo, pero esto no ha sucedido.

“No está listo. He ido en tres oportunidades con mi pasaporte, y después de esperar en una cola es la misma respuesta”, manifestó.

Sin embargo, se siente aliviado al haberlo pagado antes del aumento. “Si fuera ahorita no pudiera. El precio es muy alto”.

“Hasta dormir en la calle”

En la sede principal del Saime, en Plaza Miranda, la situación es peor. Cecilia Quiñones tuvo que ir dos veces a solicitar su prórroga y quedarse hasta altas horas de la noche y madrugar, para permanecer en la lista de espera, que eran más de 250 solicitantes.

“La gente se queda hasta dormir ahí en la calle para no salirse de la lista, porque el funcionario dijo que aceptaran solo a los primeros 200 y quien no esté en esa lista no le proceden su trámite”, contó.

A Quiñones le apareció aprobado el procedimiento para imprimir el documento hace unas semanas, a pesar de haber hecho la solicitud a principio de año.

Efecto Cocuyo