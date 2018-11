Sacerdote Iván también violó a la niña de 12 años: En Granada, España, comenzó sus andanzas pedófilas

noviembre 28, 2018 - 5:05 pm

El sacerdote Iván Merino también habría violado a la niña de 12 años, según lo revelara un examen forense que le fue practicado a la víctima, informaron las autoridades policiales zulianas que adelantan las investigaciones.

Un estudio determinó que tenía violación anal lo que indica que no sólo le había practicado actos lascivos.

La llegada de este cura a Venezuela no fue precisamente para premiarlo. Por lo contrario, fue un castigo porque ya sospechaban que en Granada, España, había cometido actos de pedofilia, informaron los investigadores.

El clérigo, perteneciente a la orden de los Agustinos Recoletos, presuntamente ya había sido denunciado en esa región española donde hacía homilías. Hace cerca de cuatro años llegó directo a Maracaibo y se alojó en la casa sacerdotal ubicada en la urbanización La Trinidad.

Desde hace tres años comenzó a ofrecer misas en la iglesia María Inmaculada Concepción, en la urbanización La California y allí fue centro de captación de jovencitas, en su mayoría niñas.

El Secretario del Gobierno del Zulia, Lisandro Cabello, ofreció esta mañana una rueda de prensa en el comando general del Cuerpo de Policía Bolivariano del Estado para ofrecer algunas detalles de lo que fue la detención del religioso. Aseguró que se trató de un trabajo de inteligencia pues funcionarios del CPBEZ habían recibido información sobre los actos de seducción que Iván Merino hacía a niñas que pertenecían a la coral de la iglesia María Inmaculada.

“Estamos haciendo una profunda investigación y creemos que existen otras víctimas a quienes violó. Exhorto a los padres de familia a que estén más pendientes de sus hijos y si tienen alguna sospecha de que este sacerdote pudo abusar sexualmente de algún menor, por favor denúncielo”, explicó Cabello.

Dijo además no entender por qué si tenía denuncias en su país por esos delitos, o al menos se sospechaba de ello, la iglesia lo envió a Venezuela. “Debieron hacer una investigación allá (España)…no había que darle chance de que se repitieran esos casos”.

“Supimos que Iván Merino visitaba niñas en altas horas d la noche, luego de salir de misa”, comentó Cabello.

Tal como ha sido reseñado por NAD, el religioso fue detenido cerca del colegio El Pilar la noche del pasado sábado cuando abusaba de la pequeña dentro de su vehículo. Lo aprehendieron in fraganti y no le quedó más que confesar su delito. Aseguró que “la comencé a tocar y una cosa llevó a la otra”, justificando su acto pedófilo. Como para minimizar su grave hecho les dijo a los funcionarios que a la niña no la había penetrado pero según los resultados forenses, ya lo había hecho.

El lunes, un fiscal del Ministerio Público en materia de menores lo imputó y un juez se encargó de privarlo de libertad por actos lascivos y seducción. Aún se desconoce si también recayó en él el delito de violación.

La Conferencia Episcopal Venezolana convocó también esta mañana una rueda de prensa para informar que ya habían adelantado el proceso de expulsión de la iglesia al referido sacerdote pero la excomulgación tendría que ser ejecutada sólo por el Papa.

Noticia al Día

Fotos: Carlos Robertson