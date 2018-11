Rodrigo Cabezas: “No se puede seguir jugando con la economía de Venezuela”

noviembre 12, 2018 - 1:16 pm

“El Gobierno debe rectificar, sino el malestar social servirá de base para un cambio político en el país”

Rodrigo Cabezas, economista y exministro de Economía y Finanzas del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, visitó Noticia al Día y compartió algunas ideas en el contexto político, económico y social a propósito de la crisis que atraviesa el país.

En este sentido, Cabezas reiteró que el 2018 será el quinto año de lo que calificó como una recesión desbastadora jamás vista en 70 años de vida republicana.

“Tendremos no solo una caída de la actividad económica por quinto año, sino que hay una situación de hiperinflación no detenida, no tratada (…) y esto último es lo más grave, porque que haya hiperinflación ya ha existido en otras partes del mundo, pero los gobiernos decidieron tratarla con políticas económicas”, apuntó Cabezas.

De igual modo, aseguró que la hiperinflación no se detiene y prevé que la misma llegue a un millón cien mil por ciento para finales de 2018.

“El contexto social es muy delicado, las desigualdades sociales se han agravado al igual que la pobreza y la desnutrición, mientras que continua la diáspora de gente yéndose del país; pongo el acento en medio millón de jóvenes entre 25 a 35 años profesionales y técnicos. El balance es absolutamente negativo, termina un año sin que desde el Estado se observe políticas que detengan la grave crisis económica, social y política”, resaltó el ex miembro del Gabinete de Chávez.

Mencionó que al no haber una política sistemática que trate el tema fiscal, monetario, cambiario y productivo dentro de un mismo programa, las medidas económicas no iban a dar ni, a su juicio, dieron resultado. Acotó que lo más grave ha sido que el Gobierno anunciara una supuesta libertad cambiaria sin suspender el control de cambio ni crear un mercado de divisas en la bolsa de valores, sino colocando limitaciones a través del Dicom y unas casas de cambio, observándose que el tipo de cambio paralelo siga aumentando

“En agosto el dólar comenzó en 60 bolívares soberanos, hoy desborda los 200 y amenaza con terminar por encima de 400 a finales de año, lo que indica la ausencia de políticas económicas”, dijo Cabezas.

Recomendaciones y soluciones

El economista destacó que el Gobierno debe corregir y recurrir a las ciencias económicas y a los profesionales de esta área, porque no lo está haciendo. “Tengo la esperanza que una rectificación del Estado, sino, obviamente, el malestar social y el quebrantamiento económico servirán de base para plantarse la posibilidad de un cambio político en Venezuela, de que sea otro gobierno el que rectifique sino lo hace el de Maduro.

Asimismo, subrayó: “No es verdad que se aprende economía en dos días con un cursito de los chinos o los rusos. La economía es una ciencia que tiene una larga tradición de análisis teórico y de implementación practica de políticas económicas. No se puede seguir jugando con la económica, porque de lo contrario el deterioro y el colapso seguirán agravándose.

Para el experto económico, Maduro debe mejorar las relaciones internacionales con Estados Unidos y la Unión Europea a fin ponerle fin al bloqueo económico y financiero por el que atraviesa el país. , ya que el mismo no permite acceder al mercado global y a los organismos multilaterales como el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo, no permitiendo que Venezuela utilice cartas créditos para las importaciones y exportaciones al comercio normal.

“El bloqueo es el gran obstáculo para la posibilidad de recuperar. Pudiéramos tener el mejor programa económico, elaborado por los mejores economistas, consensualizado entre la oposición y el Gobierno, con apoyo externo inclusive, etc, pero si no se resuelve el tema del bloqueo económico y financiero con los EEUU y la Unión Europea, ese programa, por muy bien construido y coherente que sea, no dará resultado. Es un gran problema que la nación y sus líderes tendrán que resolver”, sentenció.

Finalmente, Rodrigo Cabezas considera que se debe crear un programa de estabilización macroeconómica e inclusión social con tres grandes objetivos: el crecimiento económico, un plan hiperinflacionario que abarque el tema monetario, fiscal desde el Banco Central y recuperar la producción petrolera.

Noticia al Día