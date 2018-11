Rocky Vera celebra 20 años de carrera artística

noviembre 13, 2018 - 11:31 am

La música ha sido fundamental en la carrera del zuliano Rocky Vera quien con su extraordinario talento se ha destacado dentro y fuera de Venezuela, siendo una de las voces lideres por más de 17 años en una de las agrupaciones más consolidadas del país como lo es Tecupae.

Su participación en esta banda musical ha sido muy significativa y de gran importancia para el logro de los objetivos musicales de la misma y de su carrera como cantante. Hasta el punto de seguir cosechando éxitos dentro y fuera del país. “Después de tantos años de trabajo al lado de grandes artistas en mi ciudad, vivir experiencias con artistas de otros países como Cabas, Fanny Lú, Peter Manjarrez, SanLuis, entre otros; me siento muy afortunado. He aprendido con cada etapa y eso me ha permitido reforzar mi carrera y definir mi pasión que siempre ha sido la música”, señaló Rocky.

Este 2018 ha sido vital en la carrera de este talentoso zuliano, pues celebra 20 años en el mundo artístico. “Cuando miro atrás no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. He disfrutado cada decisión y cada proyecto que en la agrupación me han presentado”, añadió.

Durante este recorrido Rocky ha ganado múltiples aplausos y premios, además contó con 3 nominaciones a los Grammys Latino, 2 nominaciones en el año 2010 con el álbum “Tiempo” en las categorías a: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Canción Tropical por la canción “Sueño Contigo” ; y 1 nominación en el año 2013 en la categoría a: Mejor Albúm de Fusión Tropical con el álbum “Suerte” el cual lleva por nombre el titulo de una de las canciones que el mismo compuso para ese álbum.

Adicional a esto, ha sido reconocido con la banda con premios como el Mara de Oro, la Orden San Sebastián, Las Orquídeas otorgadas en la Plaza de Toros de Maracaibo, entre otros reconocimientos dentro y fuera del país. Todos estos logros le han permitido consolidar su imagen dentro de la agrupación que siempre se ha reinventado y en la que él se ha mantenido fielmente.

También fue reconocido de manera personal por la Organización Mara de Oro de Venezuela, la cual en el año 2013 le entregó este premio por sus 15 años de trayectoria artística.

Los aplausos y apoyo brindado por sus seguidores en países como México Colombia, Perú y Estados Unidos, entre otros… lugares en los que participaron en importantes festivales. Estas participaciones también han sido un aval a su carrera artistica que como él mismo lo expresa: “Me ha brindado momentos muy gratos y felices en mi vida”.

Desde pequeño su gusto por la música fue muy evidente al punto que perteneció a los grupos de gaitas del colegio y en el barrio en el que creció, donde aprendió con unos amigos a tocar la percusión.

Estos inicios fueron consolidando sus gustos y pasión por la música. Tanto, que en 1998 fue llamado para formar parte de la agrupación Tribu. Luego en el año 2000 la banda Jamboreé lo sumó a sus filas de cantantes cosechando exitos durante 1 año, hasta que en el año 2001 recibe la propuesta de formar parte de las filas de una de las bandas mas prestigiosas y reconocidas de Venezuela, “Tecupae”.

“Ya son 20 años. Una experiencia inesperada porque jamás pensé que Dios me bendijera con la oportunidad de hacer musica profesionalmente, además con momentos únicos e inolvidables en los cuales he conocido muchas amistades, no solo en Venezuela, sino en muchos países a los cuales he visitado llevando nuestra música, de ellos siempre estaré sumamente agradecido por todo el apoyo incondicional que me han brindado, sin dejar de mensionar por supuesto a nuestra Fanaticada en Venezuela y en todos los paises que he visitado, son ellos el epicentro del éxito de todo artista, son pieza fundamental e indispensable en nuestras carreras, a ellos infinitas gracias”.

Veinte años no se dicen tan fácil, pero detrás de ellos hay muchos sacrificios que al final con esfuerzo, disciplina y dedicación han dado excelentes resultados. Pero no todo ha quedado ahí, Rocky siempre ha apostado por ir más allá dentro y fuera del país en el ámbito musical. “He visto como la música que se hace en Venezuela ha trascendido a otras fronteras, me siento sumamente orgulloso del trabajo que están haciendo mis amigos y colegas músicos fuera del país. He recibido propuestas de trabajar pronto con algunos de ellos y en mis planes a corto plazo está considerarlas”.

Su pasión por la música le ha permitido también involucrarse con proyectos humanos y llenos de sensibilidad. Un ejemplo de ello, es que ha tenido la oportunidad de participar en actividades con diversas fundaciones y trabajar con niños para alegrarles la vida e involucrarlos con la música. “Ha sido una de las experiencias mas hermosas que he vivido. Los niños sienten la música y la expresan solo con alegrías. Para mí esa es la mayor recompensa y muestra de que nuestra musica y el talento que Dios me ha dado es bien recibido”, dijo.

Así se resumen gran parte del trabajo, dedicación y disciplina que Rocky ha demostrado durante estos años de trayectoria musical y personal que lo han llenado de múltiples satisfacciones y con las que espera seguir adelante con todos los proyectos que se le presenten en el ámbito artístico.

