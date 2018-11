Reuters: Pdvsa evalúa una segunda operación para transferir petróleo en altamar

noviembre 22, 2018 - 3:19 pm

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) inició conversaciones con empresas navieras para instalar un segundo punto de transferencia de petróleo entre tanqueros en altamar, buscando frenar la caída de las exportaciones de crudo del país, dijeron tres fuentes cercanas a las negociaciones.

PDVSA comenzó este año a transferir crudo y productos derivados de barco a barco cerca de la costa del occidental estado Falcón, principalmente para revertir la disminución de sus despachos a Asia, en medio de complicaciones en sus puertos y amenazas de sus acreedores con incautarle activos en el Caribe.

Si bien estas operaciones de transferencia de petróleo han aumentado recientemente, no han sido suficientes para compensar los retrasos en los despachos desde Jose, el principal terminal de exportación de crudo del país, según datos de Refinitiv Eikon.

Venezuela experimentó una reducción de 21 por ciento entre enero y octubre de sus exportaciones de crudo a un promedio de 1,126 millones de barriles por día (bpd), según Refinitiv Eikon. Al final del primer semestre, PDVSA tenía compromisos contractuales para despachar unos 2,19 millones de bpd.

La petrolera venezolana aún no ha elegido a la empresa que manejaría la nueva operación de transferencia entre tanqueros, pero entre las navieras con las que ha sostenido conversaciones está una unidad de Stalco Shipping Co, con sede en Dubai, dijo una de las fuentes. PDVSA no quiso hacer comentarios y Stalco no respondió a una solicitud de información.

“Se están reclutando capitanes certificados y supervisores de maniobra para el proyecto”, detalló una de las fuentes.

DOS A LA VEZ

El punto para la realización de transferencias entre tanqueros se instalaría al oeste de la isla La Borracha, a unos 16 kilómetros de Puerto la Cruz, una de las principales ciudades costeras de Venezuela.

No está claro si las autoridades otorgaron permisos a PDVSA para llevar a cabo estas operaciones en un área ecológicamente sensible, en el Parque Nacional Mochima. Una de las fuentes dijo que PDVSA introdujo al menos una solicitud de permiso ante el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA).

PDVSA planea usar algunas de sus embarcaciones más grandes, como Suezmaxes y VLCC (very large crude carriers) para ejecutar las maniobras. Hasta dos grandes tanqueros podrían cargar simultáneamente petróleo a través de estas transferencias, dijeron las fuentes.

La transferencia de petróleo entre tanqueros implica riesgos tanto para las embarcaciones como para el medio ambiente, por lo que requiere pólizas adicionales de seguro para los equipos y personal entrenado que supervise las operaciones.

El Ministerio de Ecosocialismo de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.

La mayoría de los tanqueros propiedad de PDVSA que se usaban para exportar petróleo han estado anclados por meses en aguas venezolanas en un intento por protegerlos de posibles acciones legales de la estadounidense ConocoPhillips, que buscó incautar activos de la estatal en el Caribe en el segundo trimestre del año, para presionar el pago de una deuda por unos 2.000 millones de dólares.

Ambas compañías llegaron a un acuerdo de pago en agosto, pero el riesgo de incautación continua, ya que otros acreedores podrían emplear una estrategia similar.

PDVSA también se vio obligado a cerrar uno de los tres muelles en su terminal de Jose durante casi 90 días después de una colisión de un tanquero en agosto, lo que ha entorpecido sus esfuerzos por aumentar las exportaciones petroleras.

“La idea es cambiar tantos contratos como sea posible a FOB (gratis a bordo)”, dijo una de las fuentes, refiriéndose a una modalidad contractual según la cual el vendedor entrega el producto en un puerto de su propiedad y el comprador se encarga de las gestiones logísticas de seguro y transporte de la carga.

Los clientes de PDVSA serían responsables de pagar por esas transferencias a la compañía operadora, agregaron las fuentes. En las operaciones que se habían hecho en el occidente del país, se les exigía a los clientes traer sus propios equipos para realizar las transferencias.

