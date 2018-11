Reina de la Feria de la Chinita: Venezuela lo que más necesita es unión

noviembre 17, 2018 - 3:58 pm

La marabina Cynthia Boscán es modelo y Miss Teen Zulia 2018. Se alzó como portadora de la banda y representante principal de las festividades en honor a la Virgen de Chiquinquirá, quiere ser portavoz para los niños y jóvenes, además no descarta prepararse para entrar al concurso Miss Venezuela.

La joven Cynthia Boscán, de tan solo 17 años, se coronó Reina de la Feria Internacional de La Chinita durante el certamen celebrado, el pasado 3 de noviembre, en el Palacio de Eventos de Maracaibo. En entrevista a este medio, ella deja ver su inteligencia y madurez; además extiende a los venezolanos una invitación a “olvidar por un ratico los problemas” y acompañar las festividades en conmemoración a la Virgen de la Chiquinquirá, patrona del estado Zulia y agasajada cada 18 de noviembre.

“No he parado estos días, han sido de alegría, de reencuentro y oración por Venezuela, he visto gente en las tarimas musicales, en los eventos culturales que se están dando en la ciudad, en el encendido tradicional del Ángel en el sector Amparo, en Maracaibo, las familias están bailando, disfrutando, estoy feliz de ver a mi gente contenta, el entretenimiento siempre hace falta, yo sé que el país no está en su mejor momento, pero deseo que las personan descansen de los problemas”, compartió.

Pidió honrar a la Virgen de La Chinita este domingo 18 de noviembre y no faltar a la misa. “Tengo el privilegio y el honor de representar esta banda, he sido siempre devota de mi amada Chinita, no he faltado a su bajada, tampoco mi familia (…) creo que el país lo que más necesita es la unión de todos los venezolanos y eso sería lo que le imploraría a la Virgen de la Chinita, a Dios, que nos reconciliemos, nos unamos, porque si unimos fuerzas sé que vamos a salir adelante, juntos”.

“Quiero ser portavoz para los niños y jóvenes, un modelo para las niñas, me ha informado el Comité de Feria que estaré participando en labores sociales y quiero hacerlo, estoy muy animada, quiero aportar y sumar, reforzar los valores de los jóvenes que son el futuro de nuestro estado y de Venezuela, hay que incentivar a la juventud para que cumplan sus sueños, sí se puede, estaré en unos programas para dar charlas motivacionales”, comentó la reina marabina, de 17 años.

Sobre sus nuevos objetivos, asegura que no descarta seguir luchando en otro concurso de belleza. Por ahora Cynthia estará concentrada en sus estudios de inglés, entrenar en el gimnasio y prepararse. “Estoy muy joven pero ya cumplí esta meta de coronarme Reina de La Chinita, ya veremos más adelante a qué certamen me inclino para poder si Dios quiere representar al Zulia en otros espacios, en el Miss Venezuela por ejemplo”, refiere.

Recordó además el programa de feria. “Hoy tenemos el amanecer y el domingo (mañana) es el día de la virgen, tenemos la misa, el juego de béisbol, vengan todos, los zulianos siempre amables, receptivos, les esperan, vamos a estar compartiendo en familia, entre amigos, como buenos zulianos, vengan a escuchar gaita ”, expresó la beldad marabina.

De su coronación dijo que “se hizo en un evento de altura, fuimos privilegiados porque teníamos tiempo sin celebrar esta fiesta, es un esfuerzo para la familia, para toda la región, tendré la banda todo el año y estaré activa con actividades de labor social, con respeto y orgullo, yo le agradezco al Comité de Feria, a mi familia, amigos, estamos de fiesta y el Zulia debe salir adelante”, agregó.

