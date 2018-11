Regiones presentan más de 1700 propuestas para el Congreso Venezuela Libre

noviembre 20, 2018 - 9:29 pm

Los congresos regionales superaron las expectativas. Más de 10 mil personas participaron en 245 mesas de debate, donde se consignaron unas 1700 propuestas presentadas por gremios, sindicatos, miembros de las distintas iglesias y partidos políticos, en busca de la reconstrucción del país.

Los miembros del secretariado nacional del Frente Amplio Venezuela Libre, Ángel Oropeza y Sergio Sánchez, informaron que más de 10 mil personas participaron el pasado fin de semana en los 24 encuentros regionales rumbo al Congreso Venezuela Libre, que se celebrará el próximo lunes 26 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela.

Oropeza indicó que de los congresos regionales surgieron más de 1700 propuestas para fortalecer la organización de las fuerzas democráticas, definir una estrategia para impulsar el cambio y sentar las bases de un nuevo proyecto de país.

Los congresos regionales contaron con la participación de representantes de gremios, sindicatos, diputados, iglesias y partidos políticos. Todos apostaron por construir acuerdos de abajo hacia arriba, en un marco de respeto a la diversidad y la pluralidad.

“Esperábamos unas 2 mil personas en todo el país y se inscribieron 10 mil, esperábamos 144 mesas temáticas para el debate y terminamos instalando 245 mesas”, resaltó Oropeza.

También detalló que las mesas con más participación y propuestas en los congresos regionales fueron las de estrategia y lucha, como una clara muestra de que toda Venezuela quiere activarse para buscar el cambio. “El primer paso es organizar nuestro principal músculo que es la gente, pusimos las mesas para que la gente hablara y Venezuela habló”, apuntó Oropeza.

El profesor universitario explicó que ocurrido en los congresos regionales es una muestra de que “Venezuela no es un país entregado, abúlico, desesperanzado, sino ávido de que lo escuchen”. “El mensaje pareciera ser claro, la gente quiere salir de esta tragedia, y quiere organizarse para el país que viene”, sentenció.

Oropeza agregó que el tema de la unidad superior fue uno de los aspectos clave entre las propuestas presentadas por los sectores que participaron en los congresos, seguido de tópicos como producción, comercio, servicios, infraestructura, reforma del Estado, economía, superación de la pobreza, Derechos Humanos y libertades individuales. “Todos los estados entendieron que no hay manera de superar la tragedia sin la unidad de los diversos sectores”, subrayó.

Sánchez destacó la unidad que se vivió durante la realización de los congresos. “Fue muy importante que en estos congresos participaron personas que sin formar parte del Frente Amplio decidieron sumarse para plantear sus inquietudes, y lo más importante es que se entendió el tema de la unidad superior”, recalcó Sánchez, dirigente del Movimiento Amplio Desafío De Toso.

“Durante muchos años la política de la polarización fracturó a la sociedad”, lamentó Sánchez, haciendo un llamado al diálogo social y horizontal entre todos los factores para sacar a Venezuela del precipicio. “Podemos no caernos bien, podemos tener diferencias ideológicas pero necesitamos respetarnos”, insistió.

Atendiendo a una pregunta de los medios, Sánchez habló acerca de la coyuntura política en la que entra Venezuela el próximo 10 de enero, fecha en la que culmina el actual periodo de gobierno. “El 10 de enero no nos va a agarrar desorganizados, no nos va a agarrar improvisados”, sentenció el representante del chavismo disidente dentro del Frente Amplio, subrayando que en el Congreso Venezuela Libre se le informará a la población el acuerdo sobre ese particular, del que solo adelantó que provocará una movilización mucho mayor en todo el país. “El 10 de enero generará un gran consenso nacional e internacional de que Nicolás Maduro pierde toda legitimidad y viene un punto de inflexión para la dictadura”, concluyó Sánchez.

El Congreso Venezuela Libre contará con voceros de cada uno de los 24 estados para presentar los acuerdos fundamentales y la agenda de país donde se impulsa un gran movimiento nacional con un objetivo claro: unir a todos los venezolanos para luchar por un cambio democrático.

Estudiantes anuncian acciones de calle

El movimiento estudiantil forma parte de las luchas para la reconstrucción de Venezuela. Para este miércoles 21 de noviembre, Lustay Franco, representante del Congreso Nacional de Juventudes, convocó a una protesta para conmemorar el Día del Estudiante en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela a partir de las 9 de la mañana. “No nos dejen solos, si nos quedamos todos aquí en Venezuela dejémonos de tonterías y de divisiones”, exclamó Franco.

Nota de Prensa