¿Qué significan los códigos de error de Windows?

noviembre 6, 2018 - 11:03 am

Hay situaciones que a nadie le gusta vivir en sus propias carnes, en especial porque son impredecibles, sin aviso previo. Un claro ejemplo son los mensajes de error de Windows. No sabemos qué hemos tocado o qué hemos hecho, pero de repente la pantalla cambia a azul o negro, según la versión de Windows, y vemos una serie de códigos desconocidos y mensajes en inglés.

En artículos anteriores hemos visto varias soluciones cuando nuestro PC deja de funcionar, veamos o no un mensaje de error. Una de las más populares y prácticas es el modo seguro de Windows, que ayuda a detectar problemas y arreglarlos sin que se reproduzcan.

Pero en ocasiones necesitamos saber cuál es el problema en sí, qué significa ese código de error de Windows formado por números y letras. La manera más rápida, muchas veces, consiste en preguntar directamente al buscador que usamos, ya sea Google, DuckDuckGo, Yahoo! o Bing. Pero la respuesta no siempre es satisfactoria.

Veamos una selección de códigos de error de Windows frecuentes para consultar la causa y la solución a cualquier problema imprevisto.

Errores al instalar y actualizar Windows 10

La instalación y actualización de un nuevo sistema operativo es un momento delicado, y aunque todo debería salir bien, en ocasiones nos encontramos con códigos de error antes de tener Windows 10 en nuestro equipo.

En esta página de ayuda de Microsoft veremos algunos de los códigos de error que podemos encontrarnos y posibles soluciones.

Normalmente los problemas están asociados a poco espacio disponible en disco, controladores o hardware problemático, mala conexión a internet…

La pantalla azul de Windows

La pantalla azul o pantalla azul de la muerte, conocida como Blue Screen of Death o BSOD en inglés, apareció por primera vez en 1993 en Windows NT 3.1.

La idea era aportar más información a posibles problemas técnicos, pero una característica en principio positiva se convirtió con los años en el símbolo de los errores que han acompañado a Windows.

En la actualidad, si nos encontramos con una pantalla azul en Windows 10 podemos acudir a un práctico asistente paso a paso que nos preguntará cuándo apareció el error y, a partir de ahí, intentará deducir el problema y aportar alguna solución.

La pantalla negra de Windows

Si no te gusta el azul, no te preocupes, es posible aunque no muy frecuente que te encuentres con mensajes de error sobre fondo negro, la pantalla negra de Windows. Incluso hay mensajes sobre fondo blanco.

Que no sea habitual no le quita gravedad al asunto, por lo que Microsoft nos ofrece un sencillo asistente para responder a nuestros problemas con soluciones genéricas.

Seleccionando una de las cuatro preguntas disponibles, obtendremos posibles soluciones para no volver a ver la pantalla de error de Windows.

Lista completa de errores de sistema

Si quieres conocer todos y cada uno de los posibles errores que pueden darse en Windows y que se traducen en un código de error en ocasiones ininteligible, los encontraremos en el Windows Dev Center, un espacio online para desarrolladores de software.

En la sección System Error Codes veremos la lista de errores ordenados de 0 a 15999.

No encontraremos soluciones a los problemas, pero sí una breve explicación de cada problema, su código de error y su nombre oficial.

Windows Update

El actualizador de Windows está diseñado para descargar e instalar actualizaciones que resuelven problemas, no se supone que deba crear más problemas.

Pero en ocasiones, Windows Update da error, y eso error se muestra con un código clásico del estilo 0x80240001 o 0x80248000.

En la Lista de códigos de error de Windows Update encontraremos todos los errores relacionados con el actualizador de Windows.

En concreto, muestra el código de error de Windows, su nombre oficial y una breve descripción.

Hipertextual