¿Qué hacer ante un sismo o terremoto? - Noticia al Día

noviembre 24, 2018 - 5:15 pm

Un sismo, terremoto o temblor es un evento que no se puede prevenir con tanta anticipación, por lo que siempre hay que estar preparados. En los lugares con mayor riesgo, sobre todo, debe haber medidas preventivas para evitar desgracias.

Reaccione con prontitud: Durante un terremoto mayor, usted experimentará un movimiento de tierra que; puede comenzar suavemente pero que se tornará severo varios segundos después. Probablemente no durará más de un minuto. Oirá un ruido ensordecedor al que se le sumará el que producirán los objetos a caer. Usted deberá reaccionar con prontitud y protegerse tan pronto comience el sismo.

No se deje atrapar por el pánico: Es normal asustarse ante la súbita ocurrencia de un terremoto, pero muy distinto es caer en el pánico, pues entonces se pierde el control de los actos. Mantenga el dominio de si mismo, y tranquilice a personas cercanas que estén perdiendo el control.

No use el ascensor: No se alarme si se interrumpe el servicio eléctrico, los ascensores no funcionan y las alarmas contra incendios y rociadores de agua no se activan. Si está dentro de un ascensor durante el terremoto, conserve la calma y espere al grupo de rescate.

Protéjase contra los objetos que caen: Si está dentro de una edificación, métase debajo o al lado de una mesa, escritorio o cama fuerte. Si estos se desplazan alrededor del cuarto, muévase usted con ellos para mantenerse protegido. Aléjese de la cocina, así como de las ventanas, libreros, gabinetes, espejos, puertas corredizas y paredes exteriores si usted está en un edificio alto.

Aléjese del mar: Si está en la playa, salga de inmediato del agua y retírese de la orilla lo más pronto posible. Mantenga una distancia no menor de 300 metros de la orilla, ya que podría ocurrir un maremoto minutos después del terremoto.

Detenga su automóvil: Si está conduciendo, reduzca la velocidad y pare el vehículo a la orilla de la carretera tan pronto como pueda. Acuéstese sobre el asiento y cúbrase la cabeza contra objetos que podrían caer de los edificios y romper los cristales del vehículo. Usted estará mas seguro dentro de su automóvil. Quédese en el hasta que cese el temblor.

No corra: Si está en un teatro, restaurante, estadio, salón o lugar público donde hay muchas personas no corra hacia las puertas ya que muchos podrían hacer lo mismo y atropellarse en las salidas al ser presas del pánico

Muevase a un lugar seguro dentro de la edificación: Si no hubiera muebles con que cubrirse, diríjase a un cuarto pequeño y aléjese de ventanas y puertas de cristal.

Si esta dentro de su casa u otra edificación quédese allí: No intente salir corriendo durante el sismo ya que se expone al peligro que presentan materiales y objetos que se desprenden. Estos incluyen vidrios, bloques, pedazos de hormigón, vallas y otros.

Permanezca en el vehículo: No salga hasta estar seguro de que no hay cables eléctricos haciendo contacto con él. Si el terremoto ha sido fuerte, no intente cruzar puentes o caminos averiados. Si está fuera de una estructura manténgase distante de edificios, árboles, paredes, postes y cables eléctricos. Recuerde que la tierra no se traga ni edificios ni gente.

Si está en silla de ruedas, quédese en ella: Muévase hacia un lugar seguro, frene las ruedas y protéjase la cabeza. Si está acostado, protéjase metiéndose debajo de la cama o acuéstese en el piso a lo largo de esta cubriéndose la cabeza con una almohada para cubrirse mientras pasa el terremoto.

Después de un sismo trata de cerrar los suministros de agua, luz y gas, así evitarás fugas que pudiesen causar daños secundarios #PorSiTiembla — FUNVISIS Mppeuct (@FUNVISIS) 24 de noviembre de 2018

Después de un sismo no ingreses a ninguna edificación que muestre daños visibles, hasta que la evalúen expertos ¡Acuérdate de las réplicas! #PorSiTiembla — FUNVISIS Mppeuct (@FUNVISIS) 23 de noviembre de 2018

Luego de la ocurrencia de un temblor pudiera presentarse fugas de gas, por lo que encender fósforos, yesquero o una vela no es la mejor opción. En esos casos, una linterna debe ser la única alternativa. #PorSiTiembla pic.twitter.com/HMQ0lv4cPr — FUNVISIS Mppeuct (@FUNVISIS) 23 de noviembre de 2018

Noticia al Día