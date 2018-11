¿Puede votar Meghan Markle en las elecciones de Estados Unidos ahora que es integrante de la realeza británica?

noviembre 6, 2018 - 6:58 pm

En la recta final de su gira de 16 días por Australia y Nueva Zelanda, Meghan Markle dio un poderoso discurso sobre el derecho de las mujeres al voto. Este nartes, en el día en que se celebran las elecciones para el senado de Estados Unidos, muchos se preguntan si la duquesa de Sussex, efectivamente hará uso de ese derecho del que habló tan apasionadamente hace apenas una semana.

La ex actriz también se había pronunciado sobre el tema en su antiguo blog, The Tig. La estadounidense escribió un artículo titulado “Because you must” (Porque lo tienes que hacer), sobre la importancia de votar.

“El derecho al voto es algo por lo que se ha derramado sangre, sudor y lágrimas; la lucha fue infinita para que tuviéramos esta libertad”, declaró en aquella publicación del 2016 cuando todavía vivía en Toronto y actuaba en Suits.

“Marqué las casillas en mi boleta de voto ausente la semana pasada, cerrando los ojos y pensando en mis bisabuelos que no tuvieron ese derecho (y pensando en cómo les hubiera cambiado la vida si lo hubieran tenido)”, declaró en ese mismo post, y añadió: “Así que en este día, les pido que ejerzan dicho derecho. Por favor, voten. El hecho de que podemos hacerlo, nos hace muy afortunados”.

Sin embargo, al formar parte de la corona británica, la futura mamá está sujeta a las normas de la familia real. Aunque legalmente nada les impide que hagan uso de su derecho civil, por convención, no lo hacen.

Tradicionalmente todos siguen los pasos de la reina Isabel II, quien busca ser vista como “imparcial” y por lo tanto se mantiene neutral en asuntos políticos.

Ante la consulta de la revista People, el palacio de Kensington no emitió comentario acerca de si la duquesa participó o no de las elecciones.

Infobae