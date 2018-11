Piden crear plan de contingencia por situación eléctrica en Nueva Esparta

noviembre 12, 2018 - 11:02 am

El gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, advirtió que las constantes fallas eléctricas que se han generado en la entidad obedecen a falta de mantenimiento de las plantas generadoras de energía y la falta de un plan de contingencia.

Díaz manifestó su preocupación y dijo que no quiere pasar por las mismas calamidades en materia eléctrica que se presentaron en el estado Zulia. A su juicio el gobierno no planifica y todos los anuncios que han dado no han funcionado. “En el 2010 se potenciaron plantas eléctricas en varios sectores para generar 130 megavatios y solo se generan 5 megavatios”.

El mandatario local responsabilizó al gobierno sobre la situación que enfrentan los neoespartanos. “Son unos indolentes porque no miden ni planifican sus acciones (…) la verdad es que no se han hecho mantenimiento a ninguna de las plantas eléctricas”, dijo.

En entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, el gobernador llamó al gobierno a crear un plan de contingencia y señaló que acudirán a Corpoelec para exigir se garantice la eficiencia de las plantas generadoras de electricidad.

Unión Radio