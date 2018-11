Personalidades del mundo del fútbol rechazaron la violencia en el River-Boca

noviembre 25, 2018 - 10:07 am

Desde exjugadores hasta futbolistas activos se pronunciaron en rechazo a la situación que se presentó este sábado en horas previas al River-Boca correspondiente a la final de la Copa Libertadores. La violencia predominó ocasionando que algunos jugadores de Boca Juniors resultaran heridos cuando hinchas millonarios causaron daños al autobús que los trasladaba hacia el estadio Monumental de Buenos Aires.

Gabriel Batistuta, Carles Puyol y el capitán de la selección nacional Vinotinto, Tomás Rincón fueron algunas de las personalidades del fútbol que manifestaron su repudio a los hechos registrados en la capital argentina que enlodaron el partido más anhelado de los últimos tiempos.

Cabe recordar que el partido River-Boca está pautado para este domingo a las 4:00 pm (hora de Venezuela), no obstante tantos las autoridades gubernamentales de ese país como la CONMEBOL se mantienen en constante observación para garantizar las condiciones adecuadas para que se desarrolle el cotejo.

Que vergüenza las imágenes que llegan desde Buenos Aires, no es la manera de vivir el fútbol, a eso no se le llama Pasión, eso es una VERGÜENZA MUNDIAL. No a la VIOLENCIA

— Tomás Rincón (@TomasRincon5) 24 de noviembre de 2018