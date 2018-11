Personalidades de la vida política dieron su último adiós a Teodoro Petkoff

noviembre 3, 2018 - 7:05 pm

Diversas personalidades de la vida política, periodistas, intelectuales, amigos y familiares de Teodoro Petkoff se hicieron presentes en el Cementerio del Este para rendirle homenaje y darle su último adiós.

Desde las 7:00 am comenzaron a llegar al funeral, amigos cercanos de Petkoff como Américo Martín, intelectual, político y ex guerrillero; los hermanos Vladimir y Mario Villegas, ambos periodistas; también se hicieron presentes Ramón Guillermo Aveledo, padre e hijo; Fernando Egaña, ex viceministro de la Secretaría de la Presidencia; el político Luis Manuel Esculpi, el cineasta Carlos Oteiza, el académico Rafael Arráiz Lucca, el político y presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza; el ex ministro de salud, Félix Oletta; el Padre José Virtuoso, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello y Gerardo Blyde, abogado constitucionalista y miembro de Primero Justicia.

Otra de las personalidades que hizo acto de presencia fue el dirigente político y ex gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski.

También llegaron al sepelio periodistas de distintas generaciones que trabajaron y se formaron junto a Teodoro, tanto en su época como director del diario El Mundo, como quienes han formado parte de los equipos que se cuentan desde la fundación del diario Tal Cual en el año 2000.

El padre José Virtuoso ofreció unas sentidas palabras durante el velatorio del director fundador del Diario Tal Cual.

A las 11:00 am, diputados de la Asamblea Nacional hicieron la guardia de honor ante el féretro de Teodoro para rendir homenaje a quien fuera un destacado político, periodista e intelectual venezolano, que influyó en la historia contemporánea del país. El sepelio se realizó a las 6:00 pm de este sábado.

Tal Cual/ Caraota Digital