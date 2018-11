Meghan Markle y Kate Middleton no se pueden ni ver

noviembre 28, 2018 - 11:49 am

La mala relación entre Meghan Markle y Kate Middleton obligó a los duques de Sussex a mudarse

Días atrás el tabloide The Sun reveló que los duques de Sussex, dejan el Palacio de Kensington, donde también residen los duques de Cambridge, para trasladarse a Frogmore Cottage, una residencia ubicada en los terrenos del Castillo de Windsor ya que Harry y Meghan, han decidido que no quieren vivir en el Palacio de Kensington para no estar cerca de William y Kate.

Un amigo cercano a la pareja ha afirmado que la decisión de mudarse se debe a que existe una ruptura entre los hermanos porque “Kate y Meghan son personas muy diferentes”. La fuente agregó: “Realmente no se llevan bien”.

Tal y como apunta Daily Mail, la relación entre los hermanos se habría desgastado por la mala relación entre sus esposas y estarían de acuerdo en poner tierra de por medio, al menos por un tiempo.

Meghan Markle se incorporó oficialmente a la Familia Real Británica el pasado 19 de mayo, el día de su boda con el príncipe Harry. Desde ese momento, todo apuntaba a que la actriz estadounidense y su cuñada Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo, mantenían una buena relación. Incluso había voces de que habría sido Kate, duquesa de Cambridge, quien estaba ayudando a Markle a integrarse en la casa Windsor.

Los duques de Sussex esperan su primer hijo, quien será el séptimo en la línea de sucesión del Trono Británico, en la primavera europea de 2019.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día