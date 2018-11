Osmel Sousa reveló que fue violado cuando tenía 11 años de edad

noviembre 24, 2018 - 2:48 pm

Osmel Sousa, ex presidente de la Organización Miss Venezuela y mejor conocido como el “zar de la belleza”, reveló que fue violado en Cuba por un vecino cuando tenía 11 años de edad. El hecho lo contó en su libro libro Osmel: Un hombre desconocido.

En una entrevista para Telemundo explicó que nunca le había dicho nada a nadie sobre lo ocurrido y explicó que el abusador sexual era “un hombre hecho y derecho”.

Agregó que tuvo una mala relación con sus padres generada por su orientación sexual, razón por la cual fue enviado a Venezuela a temprana edad.

“Pasaron muchas cosas que yo al momento no entendía, pero con el transcurso de la vida me di cuenta lo que en realidad sucedía, seguramente ellos pensaron el bien para mí. Luego llegué a Venezuela hice mi vida me liberé y no quise saber nada de nadie”, dijo.

El Nacional