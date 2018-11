Operan al tenista español Rafael Nadal y no jugará más en 2018

noviembre 5, 2018 - 12:00 pm

Rafael Nadal no jugará las ATP Finals y dice adiós a la temporada. El balear está siendo sometido a una artroscopia en la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis de Barcelona para extraerle “un cuerpo libre intraarticular en el tobillo derecho”, según el parte que ha facilitado el doctor Ángel Ruiz Cotorro.

No obstante, el propio jugador ha aclarado que no hubiera podido estar en Londres por las molestias abdominales que le impidieron jugar la semana pasada en París.

Rafael nadal cedió el número uno a Djokovic

De esta manera, el serbio Novak Djokovic terminará el año como número uno del mundo, ya que ni Rafael Nadal ni Roger Federer pueden alcanzarle ya.

El manacorí publicó en las redes sociales el siguiente comunicado: “Os escribo estas palabras como final de temporada. Ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere. He hecho todo lo posible para llegar a final de temporada en buenas condiciones, tanto a París como a Londres, haciendo las cosas bien y me apetecía mucho jugar. Desafortunadamente tuve el problema del abdominal en Paris la semana pasada y, además, tengo un cuerpo libre en la articulación del tobillo que tiene que ser removido en quirófano hoy”.

También señaló Rafael Nadal que “es cierto que lo teníamos detectado desde hace tiempo y de vez en cuando me molestaba. Sin embargo, dado que el problema en el músculo abdominal me impide también jugar en Londres, aprovechamos el momento para remover el cuerpo libre y evitar futuros problemas. De esta manera espero estar en plenas condiciones para la próxima temporada. Gracias a todos por el apoyo”.

as.com / Noticia al Día