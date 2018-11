ONG: El servicio más deficiente de Venezuela es el agua potable

noviembre 1, 2018 - 1:45 pm

Julio Cubas, presidente de la Asociación Civil de Entorno, Sociedad, Desarrollo y Ambiente (Asoesda), explicó que, de acuerdo con el monitoreo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en ciudades como Caracas, Barquisimeto, Valencia, San Cristóbal, Maracaibo, Punto Fijo y Maracay el servicio peor calificado por los habitantes es el de agua potable: 69% de los encuestados por la organización respondió que es inconstante y de mala calidad. En la mayoría de los conjuntos residenciales el agua llega, en promedio, una o dos veces a la semana.

Norberto Bausson, ingeniero, explicó que en Venezuela hay dos crisis en una: hidrológica y eléctrica. “Los embalses, el sistema hidrológico venezolano, son la parte de industria que más requiere energía”, dijo. Además, expuso que la falta de autonomía de la empresa hidrológica y el precio de los servicios (que no son suficientes para mejorarlos) son las principales causas de la falta de agua en la mayoría del territorio nacional.

En el caso de la energía eléctrica, 35% de los entrevistados a nivel nacional precisó que sufre apagones entre tres y cuatro veces a la semana y en la ciudad de Maracaibo, específicamente, se registró fallas varias veces al día, todos los días.

Con respecto al aseo urbano, servicio de competencia municipal, solo 37% de la población encuestada cuenta con prestación de este servicio.

Rebeca Sánchez, profesora del departamento de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), expuso que el aseo urbano servicio es el conjunto de estrategias ejecutados a nivel local para atender el manejo de los desechos sólidos. “La recolección es una de las operaciones clave, pero no la única para asegurar la calidad del servicio”, dijo.

“Si la recolección de basura no funciona, nos vemos obligados a convivir con nuestros desechos”, refirió Sánchez. Además, aseguró que la falta de recolección de la basura incide en el aumento de la población de come de los desechos. 62,5% de los encuestados a nivel nacional aseguró no tener acceso al servicio.

En cuanto al Internet, 39% de los usuarios consideró que es regular o malo, porque tiene problemas a diarios. El servicio que registró menos denuncias fue la telefonía fija: en 49% de los casos se consideró de buena señal. 64% de los encuestados indicaron que estarían de acuerdo con pagar tarifas más alta por los servicios si eso implicara una mejora.

