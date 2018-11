Omar Prieto a los ganaderos: “No nos hagan dar el segundo paso”

noviembre 19, 2018 - 4:22 pm

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, denunció este lunes al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Armando Chacín de ser “el principal conspirador y traficante de ganado hacia Colombia y eso no lo vamos a permitir”.

Anunció que Fedenaga es el único sector que no ha podido establecer un precio justo para la carne. “Le vamos a garantizar a los zulianos que tengan la carne tal y como lo anunció el presidente Nicolás Maduro, al precio justo y estos conspiradores del Estado bienvenidos al escenario político (…) No nos hagan dar el segundo paso, no les va a gustar este segundo paso”, sentenció.

“Le enviamos un mensaje, que deje de conspirar, colóquese de lado del sector que quiere producir, colocar su ganado, para que lleguen insumos”, finalizó.

Denuncia de robo de ganado

En cuanto a la denuncia realizada por la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fedalago) del robo de más de 300 cabezas de ganado la semana pasada en las fincas Yasita y Campo Alegre, ubicadas en la falda de la Sierra de Perijá, lo que dejó un saldo de cinco muertos. Los ganaderos denunciaron que no fueron atendidas por el Cicpc ni la GNB.

En rueda de prensa, Prieto afirmó que “hay que ser tonto para creerle a este sector conspirador, que no quiere traer ganado para que el pueblo se alimente, que se están llevando el ganado. Por un solo camino, camino real, hay que echarle un camión para subir 500 cabezas”.

Por su parte, el comandante Fabio Zavarse, aseguró que se tiene un despliegue completo en la zona atacada para reforzar y prevenir este tipo de ataques.

Notificó que se ha reunido con diferentes representantes de este sector y se han recuperado 500 reses en menos de mes y medio.

Noticia al Día