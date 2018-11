Nurmagomedov, campeón MMA, insiste en pelear con Mayweather

noviembre 26, 2018 - 9:33 pm

El ruso Khabib Nurmagomedov, de 30 años, campeón del peso ligero de artes marciales mixtas (MMA), insistió este lunes en la presentación de su autobiografía en su deseo de pelear con el legendario estadounidense Floyd Mayweather, de 41 años.

“Nuestro combate será dos veces más interesante (que el del título UFC de los ligeros contra el irlandés Conor McGregor). Dos luchadores invictos, será interesante ver cuál de los dos cae o recula”, declaró el daguestaní durante una conferencia de prensa en Moscú.

“Sé que algunos medios e incluso chicos de mi equipo no me dan ninguna opción contra él (Mayweather), lo que me motiva aún más”, prosiguió el ruso, que conservó su título de campeón del mundo del peso ligero en UFC (la liga profesional más importante de MMA) al vencer a la estrella irlandesa Conor McGregor el pasado 6 de octubre.

Khabib Nurmagomedov se refirió además a sus relaciones con el irlandés, mientras su combate terminó con incidentes y una pelea multitudinaria en Las Vegas.

“No hay diálogo. Yo suelo hablar normalmente, ustedes lo han visto, pero él, quizá perdió su lengua, o cualquier otra cosa, pero él no quiso en absoluto hablar conmigo”, declaró.

Apodado ‘Money’ por su inmensa fortuna amasada en los cuadriláteros, Mayweather no conoce la derrota, con un balance de 50 victorias, 27 de ellas antes del límite.

Proclamado campeón del mundo en cinco categorías de pesos diferentes, puso fin a su carrera en septiembre de 2015, antes de regresar para un polémico y lucrativo combate ante Conor McGregor, en agosto de 2017 en Las Vegas.

