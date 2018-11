Novelli sobre acusaciones de ser enchufado: “Yo no tengo nada que esconder” (+vídeo)

noviembre 28, 2018 - 3:33 pm

Sergio Novelli, locutor y presentador de televisión venezolano, respondió a las recientes acusaciones en su contra que realizó el hijo de Alejandro Andrade. “Estando en globovisión fui imagen del noticiero estelar y de varios clientes, entre ellos de una conocida empresa relacionada con el canal. Por ello me pagaron por mi trabajo en bolívares.

Novelli aseguró “mi intención laboral en el canal fue no dejar espacios vacios a las voces disidentes, y ustedes fueron testigos de ellos.

“Decidí retirarme cuando vi que no tenía la libertad para seguir hablando de lo que yo quería. Mi carrera habla por mí, yo no tengo nada que esconder, Dios es mi testigo y mi protector”, finalizó.

Sergio Novelli respondió a señalamientos de Emanuel Andrade: Me pagaron en bolívares por mi trabajo (…) Me fui de Globovisión cuando vi que no tenía oportunidad para seguir hablando de lo que yo quería. #28Nov pic.twitter.com/CMy7ySIiGY

— Lohena Reverón (@lareveron10) 28 de noviembre de 2018