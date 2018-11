Noskys Batista se burla de Angie Pérez tras su llegada a España

noviembre 26, 2018 - 11:33 am

Este lunes Norkys Batista llegó a España junto a su futuro esposo Javier Diaz, y su equipo de trabajo para dar comienzo a su gira de Show; primero se presentará en Madrid, luego Barcelona, Oporto, Valencia y Tenerife.

La actriz venezolana mantuvo siempre informados a sus seguidores, a través de sus Insgaram Stories. Al llegar a Madrid, ella y su novio se fueron a Arepa Olé a disfrutar de una rica comida venezolana.

Mientras se tomaba un Toddy, la actriz hizo un video donde se burló de Angie Pérez, mejor conocida como “Chuky” por los seguidores de la artista.

“Chico, me acaban de decir que yo tenia prohibición de entrada a España por dos años” dijo Norkys Batista mientras no podía contener la risa.

Por su parte Angie Pérez denunció a través de su cuenta de Instagram que Norkys Batista promociona la recaudación de medicinas por la fundación de donaciones a Venezuela “Ven Da Tu Mano” para no pagar impuestos en España, la periodista presume que dichas donaciones son falsas ya que seria imposible enviar 750 kilos de medicina al mes por los elevados costos de envío.

“A esta hora, esperando respuesta de la #fundación @vendatumano sobre cómo han hecho para enviar 15 TONELADAS DE MEDICINAS desde Abril de 2017: serían CASI 790 KILOS DE MEDICAMENTOS POR MES A VENEZUELA 🇻🇪 lo que equivaldría a montos de envío entre €1580 y €7105 POR MES, cuando no han recaudado ni €5000 en su GoFundMe. No sé, Rick 🤔 Esos números están como raros 🤨 No creen? Ver referencia de precios de envío al final de las imágenes (sólo referencia: esa NO ES necesariamente la empresa de carga que ellos usan desde #España hasta #Venezuela). Esto de meter una fundación a #UltimaHora está muy raro, sobre todo porque hace apenas 6 días faltaban “unos detallitos” para la #VisaDeTrabajo de @norkys_batista y su equipo. Qué eficientes son en @aena.es Veloces! Me quito el sombrero! CC: @hacienda.gob @sanchezcastejon #aena” Fue el mensaje de Angie Perez en su publicación en Instagram.

Importante acotar que Angie Pérez etiqueto en su denuncia al Ministerio de Hacienda y al presidente del gobierno de España Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Con información del Farandi

