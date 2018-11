Norkys Batista indicó que está en trámites para pedir residencia en EE UU

View this post on Instagram

✈️ ¡@norkys_batista reveló sus planes de emigrar a Estados Unidos! En entrevista en exclusiva para @revistaronda Batista desmintió las declaraciones ofrecidas por #angieperez y aseguró que no fue deportada de EEUU. Además, confesó que está tramitando la visa de residente en el norte 🇺🇸. “La verdad la tengo yo en mis manos, no ella”, sostuvo. 🔥💥 #angieperez #usa #eeuu #norkysbatista #emigrante #visa #revistaronda #venezuela