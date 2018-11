Niña de 12 años, “lo quiero mucho fray”: Escándalo del cura pedófilo

noviembre 28, 2018 - 1:49 pm

Iván Merino Padial, el sacerdote español detenido por la policía del estado Zulia, en Maracaibo, cuando abusaba de una niña de 12 años en su auto, tenía cinco años ofreciendo homilías en Venezuela, y aproximadamente más de un año en el seno familiar de la infante.

Lo encontraron in fraganti con la niña sin blusa, mientras la obligaba a que le practicara sexo oral. “Sólo la toque, no la penetré”, aseguró sin escrúpulos.

La pequeña de tan solo 12 años, a través de las red social Instagram, demostró en más de una ocasión un amor inocente y puro sin saber que el “cura pedófilo” se aprovecharía de su ingenuidad.

“Volviste, ya me hacía falta tenerte, a mi lado te quiero demasiado menos mal que llegaste,hasta una sorpresa me diste. Yo te tenía que dar la sorpresa, pero te adelantaste. Gracias por todo lo que me has dado te quiero”, manifestó la menor.

Por su parte, en declaraciones Iván Merino, señalado por el abuso a una menor de 12 años en Maracaibo, confesó: “nos encariñamos, un juego, de una cosa llevó a otra y sucedió eso”.

