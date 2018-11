Nick Kyrgios se somete a tratamiento psicológico para mejorar su conducta

noviembre 7, 2018 - 2:35 pm

Nick Kyrgios, tan conocido por sus cualidades como tenista como por sus grandes enfados fuera y dentro de la pista, declaró a la prensa australiana este miércoles que está recurriendo a psicólogos para controlarse mentalmente.

“He comenzado a consultar con psicólogos para intentar reforzarme mentalmente”, declaró el tenista de 23 años.

“He tardado probablemente demasiado en hacerlo, pero ya está, me he puesto a ello. Me siento más libre para hablar de ello y tengo la sensación de que no tengo nada que esconder”, precisó el australiano.

“He tenido que luchar este año con problemas en la pista y fuera de ella”, añadió Kyrgios, que tuvo que acortar su temporada de 2018 en octubre, después del torneo de Moscú, donde fue declarado baja por una lesión en un codo.

Kyrgios, que se considera “muy afortunado” por su carrera de tenista profesional, anunció también que modificará su calendario para no repetir los mismos errores de los dos últimos años.

“Estoy trabajando con mi cuerpo técnico para encontrar el buen equilibrio en mi calendario, lo que creo que no conseguí hacer en los dos últimos años”, precisó Kyrgios.

El australiano ha descendido al puesto número 37 del ranking mundial, después de haber llegado a estar en el puesto 13 del ránking ATP.

AFP

Noticia al Día