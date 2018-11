Nave de la NASA InSight aterrizó en Marte

noviembre 26, 2018 - 3:46 pm

A tan solo 10 minutos de haber amartizado, la nave InSight estaba programada para capturar la primera fotografía de su destino y la envió a las oficinas de la NASA.

Una nave llamada InSight, arribó a Marte, así lo ha transmitido en vivo a través de la red social Facebook la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA.

Asimismo, la finalidad de esta nave espacial, es descubrir qué hay debajo de la superficie de Marte, por qué perdió el campo magnético que lo protegía del viento solar, entre otras interrogantes.

“InSight puede probar si hay o no agua en Marte, dónde está y cómo llegar a ella, entre otras informaciones que podremos conocer”, dijo el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, tras la transmisión en directo desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro en el Instituto Tecnológico de California.

El reconocido planeta Marte, cuarto en orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar, después de Mercurio, actualmente es un frío desierto.

It’s almost time! In less than 15 hours, I’ll plunge through the #Martian atmosphere. But before I do, my team tweaked my flight path one last time to ensure I’m on track for my #MarsLanding tomorrow. Read: https://t.co/6ekCBE2vUW pic.twitter.com/HiejIwCoHb

— NASAInSight (@NASAInSight) 26 de noviembre de 2018