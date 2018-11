Nave de la NASA InSight amartizó en Marte

noviembre 26, 2018 - 3:46 pm

Una nave llamada InSight, amartizó en Marte, así lo ha transmitido en vivo a través de la red social Facebook La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA.

Asimismo, la finalidad de esta nave espacial, es entender el misterio: ¿Qué hay debajo de la superficie de Marte?, así cómo también lograr descubrir por qué perdió su campo magnético que lo protegía el viento solar.

Sin embargo, el reconocido planeta Marte, cuarto en orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar, después de Mercurio. Pero, actualmente es un frío desierto.

It’s almost time! In less than 15 hours, I’ll plunge through the #Martian atmosphere. But before I do, my team tweaked my flight path one last time to ensure I’m on track for my #MarsLanding tomorrow. Read: https://t.co/6ekCBE2vUW pic.twitter.com/HiejIwCoHb

— NASAInSight (@NASAInSight) 26 de noviembre de 2018