NASA difunde nueva foto de nave InSight en Marte: “Hay una belleza tranquila aquí”

noviembre 27, 2018 - 10:50 am

La NASA difundió una nueva foto del módulo InSight en la superficie marciana, tras el exitoso aterrizaje de este lunes.

“Hay una belleza tranquila aquí. No veo la hora de explorar mi nueva casa”, fue el mensaje difundido a través del Twitter de la misión.

El propósito de la nave es estudiar el “corazón” de Marte, estudiar el interior y la composición del planeta rojo.

“Te siento, Marte. Y pronto conoceré tu corazón. Con este aterrizaje a salvo, estoy aquí. Estoy en casa”, declaró más temprano en Twitter el módulo, que ha ido retransmitiendo en directo y en esta red social su aventura por el espacio.

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr

— NASAInSight (@NASAInSight) 27 de noviembre de 2018