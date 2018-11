Nacho respondió a las acusaciones de Angie Pérez

View this post on Instagram

Aclaro que ESTO NO ES GRATIS: @nacho me buscó la lengua, faltándome el respeto en el post de @oficialguaco. Ahora que asuma su responsabilidad: Por dónde empiezo @nacho? Es que el historial que has tenido junto a @chynomiranda y @chinoynacho con el @régimen es de vieja y reciente data. Pero claro: todo sea por las benditas #RelacionesPúblicas y borrarlo TODO (bueno, casi todo) de redes sociales. Sin embargo, el internet es un archivo infinito y no puedes esconder lo que ya salió, por mucho que lo intentes. Para nadie es un secreto que fueron #chavistas y su principal promotor al principio de su carrera fue el @potroalvarez, el mismo que fuera luego Ministro del Deporte y con quien grabaron aquel tema “Bla, Bla, Bla” cuyo video sigue en @vimeo. Pero recordemos también aquel concierto para aprobar el referéndum a favor del chavismo, así como la escandalosa fiesta de #quinceaños de la hija de @pcarrenoe y, mucho más recientemente, los #zapatos de la discordia que te regaló tu amigo Juan Almeida, alias N33, famoso hacker de #TareckElAissami, cosa que generó innumerables críticas de parte de TUS SEGUIDORES @nacho hace menos de dos años. Ah! Pero tranquilo: todos vimos en primera fila el drama de tu pasaporte y del aeropuerto, así como tu discurso en la @asambleave. No te preocupes: calificas perfectamente como cualquier opositor de la MUD. Pasaste la prueba. Gracias por tu “aporte” a la “democracia” venezolana (excepto que esta ya no existe). P.D.: no te duele tanto circo mientras se muere tu gente, NUESTRA gente??? Porque a mí sí, y por eso sirvo en una fundación y ayudo a otras en silencio, en lo que humanamente puedo y con las uñas. Y tú? Qué haces con tu fama y fortuna? Veo que TANTA GENTE te pone tag en todos los posts y a cada rato. Nos vendría bien MUCHA AYUDA, pana: la gente SE NOS MUERE mientras ustedes hacen show. Feliz noche y que Dios bendiga a nuestra amada #Venezuela 🙏🏻🇻🇪