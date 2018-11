noviembre 2, 2018 - 6:05 am

Hace un año murió la cantante María Martha Serra Lima a los 72 años de edad. En los últimos tiempos se había sometido a dos operaciones complicadas en la espina dorsal.

La cantante, que en diciembre de 2017 hubiera cumplido 73, se encontraba internada en Miami. Las intervenciones quirúrgicas que se realizó se debían a los fuertes dolores lumbraes y de piernas que sentía.

Sin embargo, su muerte no estaría relacionada con las operaciones a las que se sometió, sino con un cáncer de páncreas que sufría.

“HPU International Production Llc. Comunica que su artista exclusiva, la Sra. María Martha Serra Lima, ha finalizado con las intervenciones quirúrgicas por su problema en la espina dorsal, que la mantenía con profundos dolores y exigencias para poder caminar. Las cirugías se han producido, en dos sesiones, una el día 28 de septiembre y la otra el día 30″, rezaba el comunicado emitido por su agente de prensa emitido a principios de octubre.

“O me opero o no camino más”, había dicho temerosa la cantante antes de operarse: “Tengo miedo, son intervenciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo”.

Durante el tiempo que estuvo internada en Miami, la acompañó su hija Cecilia.

La última entrevista que dio la cantante fue en febrero de este año a Infobae. Allí, habló de política: “Hace un tiempo dije que no creía que Macri robara y eso en este país es un milagro. Hizo tanto por la ciudad, lo veo con esperanza, es la única esperanza que tenemos. No hay una persona que lo reemplace. Cristina no me gusta, la veo como una mentirosa y convencida de las mentiras que dice. Le hizo mucho daño al país que es tan lindo”.

En ese momento, también confesó que su hija le reprochó que cuando era chica no había pasado mucho tiempo con ella: “Estaba trabajando para mantenerlos, fue sacrificado, pero lo tomé bien”.

Con casi cuatro décadas de carrera, la cantante lanzó su primer disco, que llevaba su nombre, en 1978. Tiene más de cuarenta álbumes editados, entre originales, vivos y compilados. Además de quince Discos de Oro y 35 de Platino.

Su voz llegó al Madison Square Garden en Nueva York, conquistó España, Puerto Rico, México, Venezuela y Chile con canciones como Usted, Los enamorados, Algo contigo, Cosas de la vida, Soy lo prohibido, Cenizas, Soy como toda mujer, Lo mejor de mí y Quién soy.

También formó dúos con Sandro, Valeria Lynch y Estela Raval y se juntó con el Trío Los Panchos, con quienes hizo Esencia Romántico (1981), disco que vendió más de cinco millones de copias.

Entre sus amores, estuvo Roberto Sánchez, Sandro: “Lo quise mucho, lo quise muchísimo. Y todo lo que escribió en esa letra, lo viví con él”, dijo, en referencia al tema Cosas de la vida, que el Gitano le dedicó.

“Cómo olvidar cuando en una reunión, rozamos nuestra piel y el mundo se detuvo. La confusión nos invadió a los dos, tratando comprender, qué estaba sucediendo. Me quedé sin aliento, no podía besarte y en silencio te amé”, rezaba el tema que le escribió el cantante.

