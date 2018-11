Municipio Santa Rita del Zulia tiene 1 año y más de 20 días sin agua

noviembre 15, 2018 - 6:43 pm

El municipio Santa Rita del estado Zulia tiene 1 año y más de 20 días sin agua, informó el ex alcalde Alenis Guerrero quien señaló que las tomas clandestinas son parte de los factores que inciden en la escasez del vital líquido.

Según Guerrero, en la estación F-7 de Cabimas se encuentra la bomba de agua que provee de líquido a toda Santa Rita y allí ocurren estas tomas ilegales que, según el dirigente de Acción Democrática, Hidrolago tiene pleno conocimiento, así como el alcalde de esa entidad, Pedro Duarte.

“En Puerto Escondido también hay una toma clandestina, propiedad del señor Henry Medina, protegido por Hidrolago, la cual siempre está surtida de agua. ¿Por qué no cortan estas tomas clandestinas?”, se preguntó Guerrero.

Otra de las razones por las cuales a los santaritenses no les llega agua en sus casas es por tuberías rotas.

En febrero se asignaron 500 mil millones de bolívares -equivalentes en aquel momento a 7 millones de euros- en obras de mantenimiento en las plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo de agua potable y aguas servidas en toda la geografía zuliana, según el ex presidente de Hidrolago, Danny Pérez. Sin embargo, aún siguen sin verse los resultados de inversiones.

Guerrero dijo que le preguntó semanas atrás al nuevo presidente de la hidrológica, el general Roger Hernández Hernández, sobre esta información y le respondió que desconocía dicha inversión.

El burgomaestre destacó que no ha recibido respuesta a estos hechos por parte del gobernador Omar Prieto Fernández.

“Gobernador yo no lo estoy llamando, para hablar con usted, para decirle que yo me voy a ir al Psuv, y que usted se venga para mi partido. Yo voy a trabajar con usted es para que de la mano, ayudemos al pueblo de Santa Rita. Omar, somos gobernantes; yo no soy tu enemigo, yo soy tu adversario político, yo soy gobernante como eres tú”, expresó.

Para él, los zulianos “no se merecen nada de lo que les está pasando”.

Radio Fe y Alegría Noticias