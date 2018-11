Muere Stan Lee, creador de Marvel

noviembre 12, 2018 - 3:00 pm

El portal estadounidense TMZ informó que Stan Lee, creador del mundo Marvel, murió a los 95 años de edad. La noticia fue confirmada por su hija.

Se informó que una ambulancia llegó a la casa de Lee en Hollywood Hills el lunes por la mañana y de ahí fue llevado al Centro Médico Cedars-Sinai, donde murió.

Lee había sufrido varias enfermedades en el último año, padeció neumonía y problemas de visión.

Stan fue pieza importante en Marvel al crear Jack Kirby en 1961 con The Fantastic Four. También creó Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man y The Avengers.

Cabe resaltar que hizo cameos en todas las películas de Marvel.

Metro Ecuador